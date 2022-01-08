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عدوان الحوثي بالأرقام.. إطلاق 432 صاروخًا باليستيًا من الحديدة و100 زورق مفخخ استهدف الملاحة بالبحر الأحمر

تسجيل 13 انتهاكًا على السفن التجارية وتدمير عشرات الألغام زرعوها في البحر الأحمر

كشف المتحدث الرسمي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمدينة الرياض، بالأرقام والإحصاءات عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي من الحديدة، وعدد الزوارق المفخخة التي استهدفت الملاحة البحرية.
وقال "المالكي"، إن ميليشيات الحوثي أطلقت 432 صاروخًا باليستيًا من الحديدة، وأكد أن ميليشيات الحوثي أطلقت 100 زورق مفخخ لاستهداف الملاحة بالبحر الأحمر.
وأضاف: سجلنا 13 انتهاكًا على السفن التجارية من قبل ميليشيات الحوثي انطلاقًا من الحديدة، وأكد تدمير عشرات الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في البحر الأحمر.

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عدوان الحوثي بالأرقام.. إطلاق 432 صاروخًا باليستيًا من الحديدة و100 زورق مفخخ استهدف الملاحة بالبحر الأحمر
سبق

كشف المتحدث الرسمي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمدينة الرياض، بالأرقام والإحصاءات عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي من الحديدة، وعدد الزوارق المفخخة التي استهدفت الملاحة البحرية.
وقال "المالكي"، إن ميليشيات الحوثي أطلقت 432 صاروخًا باليستيًا من الحديدة، وأكد أن ميليشيات الحوثي أطلقت 100 زورق مفخخ لاستهداف الملاحة بالبحر الأحمر.
وأضاف: سجلنا 13 انتهاكًا على السفن التجارية من قبل ميليشيات الحوثي انطلاقًا من الحديدة، وأكد تدمير عشرات الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في البحر الأحمر.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
05:58 PM

عدوان الحوثي بالأرقام.. إطلاق 432 صاروخًا باليستيًا من الحديدة و100 زورق مفخخ استهدف الملاحة بالبحر الأحمر

تسجيل 13 انتهاكًا على السفن التجارية وتدمير عشرات الألغام زرعوها في البحر الأحمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف المتحدث الرسمي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمدينة الرياض، بالأرقام والإحصاءات عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي من الحديدة، وعدد الزوارق المفخخة التي استهدفت الملاحة البحرية.
وقال "المالكي"، إن ميليشيات الحوثي أطلقت 432 صاروخًا باليستيًا من الحديدة، وأكد أن ميليشيات الحوثي أطلقت 100 زورق مفخخ لاستهداف الملاحة بالبحر الأحمر.
وأضاف: سجلنا 13 انتهاكًا على السفن التجارية من قبل ميليشيات الحوثي انطلاقًا من الحديدة، وأكد تدمير عشرات الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في البحر الأحمر.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,333
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,317
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,720
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,630

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