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انتخابات الـ 95 %.. "الأسد" يؤدي اليمين لولاية رئاسية رابعة

استحقاق هو الثاني منذ اندلاع النزاع وقوى غربية شكّكت في نزاهته

أدّى الرئيس السوري بشار الأسد؛ اليوم السبت، اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة من سبع سنوات، بعد نحو شهرين من إعادة انتخابه.

وفاز "الأسد"؛ في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 مايو، كما كان متوقعاً، بـ 95 في المئة من الأصوات، في استحقاقٍ هو الثاني منذ اندلاع النزاع، وشكّكت قوى غربية وخصومه في نزاهته، حتى قبل حدوثه.

وحصل المرشحان محمود أحمد مرعي؛ على 470 ألفاً و276 صوتاً بنسبة 3.3% وعبد الله سلوم عبدالله؛ على 213 ألفاً و968 صوتاً بنسبة 1.5% من مجموع الأصوات التي شاركت في التصويت، إذ بلغ العدد الإجمالي للناخبين داخل سوريا وخارجها 18107108.

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انتخابات الـ 95 %.. "الأسد" يؤدي اليمين لولاية رئاسية رابعة
سبق

أدّى الرئيس السوري بشار الأسد؛ اليوم السبت، اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة من سبع سنوات، بعد نحو شهرين من إعادة انتخابه.

وفاز "الأسد"؛ في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 مايو، كما كان متوقعاً، بـ 95 في المئة من الأصوات، في استحقاقٍ هو الثاني منذ اندلاع النزاع، وشكّكت قوى غربية وخصومه في نزاهته، حتى قبل حدوثه.

وحصل المرشحان محمود أحمد مرعي؛ على 470 ألفاً و276 صوتاً بنسبة 3.3% وعبد الله سلوم عبدالله؛ على 213 ألفاً و968 صوتاً بنسبة 1.5% من مجموع الأصوات التي شاركت في التصويت، إذ بلغ العدد الإجمالي للناخبين داخل سوريا وخارجها 18107108.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
12:54 PM

انتخابات الـ 95 %.. "الأسد" يؤدي اليمين لولاية رئاسية رابعة

استحقاق هو الثاني منذ اندلاع النزاع وقوى غربية شكّكت في نزاهته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدّى الرئيس السوري بشار الأسد؛ اليوم السبت، اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة من سبع سنوات، بعد نحو شهرين من إعادة انتخابه.

وفاز "الأسد"؛ في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 مايو، كما كان متوقعاً، بـ 95 في المئة من الأصوات، في استحقاقٍ هو الثاني منذ اندلاع النزاع، وشكّكت قوى غربية وخصومه في نزاهته، حتى قبل حدوثه.

وحصل المرشحان محمود أحمد مرعي؛ على 470 ألفاً و276 صوتاً بنسبة 3.3% وعبد الله سلوم عبدالله؛ على 213 ألفاً و968 صوتاً بنسبة 1.5% من مجموع الأصوات التي شاركت في التصويت، إذ بلغ العدد الإجمالي للناخبين داخل سوريا وخارجها 18107108.

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