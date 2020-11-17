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فاجعتا "معتز" و"عسيري" تتكرر في شرورة.. مشاجرة بين طالبين تنتهي بمصرع أحدهما طعناً

ينتظر أن تصدر إدارة تعليم المحافظة بياناً بالحادثة وتفاصيلها خلال الساعات المقبلة

علمت "سبق"، من مصادرها، بوفاة طالب طعناً بمدرسة متوسطة في محافظة شرورة؛ إثر مشاجرة وقعت مع زميله داخل المدرسة.

وينتظر أن تصدر إدارة "تعليم شرورة" بياناً بالحادثة وتفاصيلها خلال الساعات المقبلة.

يُذكر أن "سبق"، كانت قد تابعت -قبل شهرين- قضية وفاة التلميذ معتز؛ طالب الابتدائي بالرياض، خنقاً على يد زميل آخر له؛ في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بضاحية لبن، التي سجّل فيها والد المتوفى موقفاً إنسانياً بتنازله لوجه الله.

وفي مطلع اكتوبر الماضي شهدت جدة واقعة مشابهة عندما توفى طالب المتوسطة حسين عسيري ؛ إثر مشاجرة وقعت مع زميله داخل المدرسة.

مشاجرة طعن محافظة شرورة وفاة طالب طعناً في شرورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فاجعتا "معتز" و"عسيري" تتكرر في شرورة.. مشاجرة بين طالبين تنتهي بمصرع أحدهما طعناً
سبق

علمت "سبق"، من مصادرها، بوفاة طالب طعناً بمدرسة متوسطة في محافظة شرورة؛ إثر مشاجرة وقعت مع زميله داخل المدرسة.

وينتظر أن تصدر إدارة "تعليم شرورة" بياناً بالحادثة وتفاصيلها خلال الساعات المقبلة.

يُذكر أن "سبق"، كانت قد تابعت -قبل شهرين- قضية وفاة التلميذ معتز؛ طالب الابتدائي بالرياض، خنقاً على يد زميل آخر له؛ في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بضاحية لبن، التي سجّل فيها والد المتوفى موقفاً إنسانياً بتنازله لوجه الله.

وفي مطلع اكتوبر الماضي شهدت جدة واقعة مشابهة عندما توفى طالب المتوسطة حسين عسيري ؛ إثر مشاجرة وقعت مع زميله داخل المدرسة.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
01:52 PM
اخر تعديل
17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
03:19 PM

فاجعتا "معتز" و"عسيري" تتكرر في شرورة.. مشاجرة بين طالبين تنتهي بمصرع أحدهما طعناً

ينتظر أن تصدر إدارة تعليم المحافظة بياناً بالحادثة وتفاصيلها خلال الساعات المقبلة

A A A
هادي آل كليب - نجران
48
43,856

علمت "سبق"، من مصادرها، بوفاة طالب طعناً بمدرسة متوسطة في محافظة شرورة؛ إثر مشاجرة وقعت مع زميله داخل المدرسة.

وينتظر أن تصدر إدارة "تعليم شرورة" بياناً بالحادثة وتفاصيلها خلال الساعات المقبلة.

يُذكر أن "سبق"، كانت قد تابعت -قبل شهرين- قضية وفاة التلميذ معتز؛ طالب الابتدائي بالرياض، خنقاً على يد زميل آخر له؛ في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بضاحية لبن، التي سجّل فيها والد المتوفى موقفاً إنسانياً بتنازله لوجه الله.

وفي مطلع اكتوبر الماضي شهدت جدة واقعة مشابهة عندما توفى طالب المتوسطة حسين عسيري ؛ إثر مشاجرة وقعت مع زميله داخل المدرسة.

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