النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تتبّعٌ وفرارٌ ثم سيطرة بالقوة الجبرية.. هكذا ضبَط الأمن "لصّ فيديوهات آخر الليل"

رصد بدأه رجال الدوريات بـ"جيل النور" تلاها مخالفة سرعة وعكس سير من أفريقي

أطاحت دوريات الأمن في العاصمة المقدسة، بشخصين من جنسية أفريقية، بعد تداول مقاطع فيديوهات لهما وهما يقومان بتهشيم زجاج مركبات السيارات في عدد من أحياء مكة المكرمة.

وتفصيلًا، وبتوجيه من مدير شرطة العاصمة المقدسة، تتبعت الجهات الأمنية مرتكبي الحادثة، ورصَد رجال دوريات الأمن -في ساعات متأخرة من ليلة أمس- شخصًا أفريقيًّا يُشتبه أن يكون أحد الجناة، في حي جبل النور.

وبعد جمع المعلومات تم رصده في أحد الشوارع يقود مركبة، وبمباشرة رجال الدوريات والضبط، فر الجاني من الموقع، وقام بارتكاب عدد من المخالفات المرورية (سرعة، وعكس سير).

وتم إيقافه باستخدام القوة الجبرية والسيطرة عليه، وتم الكشف عن موقع الجاني الآخر، الذي تم ضبطه على الفور وسُلّم الأشخاص بمحضر رسمي لمركز شرطة المعابدة.

دوريات الأمن الجهات الأمنية العاصمة المقدسة تحطيم زجاج المركبات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تتبّعٌ وفرارٌ ثم سيطرة بالقوة الجبرية.. هكذا ضبَط الأمن "لصّ فيديوهات آخر الليل"
سبق

أطاحت دوريات الأمن في العاصمة المقدسة، بشخصين من جنسية أفريقية، بعد تداول مقاطع فيديوهات لهما وهما يقومان بتهشيم زجاج مركبات السيارات في عدد من أحياء مكة المكرمة.

وتفصيلًا، وبتوجيه من مدير شرطة العاصمة المقدسة، تتبعت الجهات الأمنية مرتكبي الحادثة، ورصَد رجال دوريات الأمن -في ساعات متأخرة من ليلة أمس- شخصًا أفريقيًّا يُشتبه أن يكون أحد الجناة، في حي جبل النور.

وبعد جمع المعلومات تم رصده في أحد الشوارع يقود مركبة، وبمباشرة رجال الدوريات والضبط، فر الجاني من الموقع، وقام بارتكاب عدد من المخالفات المرورية (سرعة، وعكس سير).

وتم إيقافه باستخدام القوة الجبرية والسيطرة عليه، وتم الكشف عن موقع الجاني الآخر، الذي تم ضبطه على الفور وسُلّم الأشخاص بمحضر رسمي لمركز شرطة المعابدة.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
11:43 AM

تتبّعٌ وفرارٌ ثم سيطرة بالقوة الجبرية.. هكذا ضبَط الأمن "لصّ فيديوهات آخر الليل"

رصد بدأه رجال الدوريات بـ"جيل النور" تلاها مخالفة سرعة وعكس سير من أفريقي

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
3
3,992

أطاحت دوريات الأمن في العاصمة المقدسة، بشخصين من جنسية أفريقية، بعد تداول مقاطع فيديوهات لهما وهما يقومان بتهشيم زجاج مركبات السيارات في عدد من أحياء مكة المكرمة.

وتفصيلًا، وبتوجيه من مدير شرطة العاصمة المقدسة، تتبعت الجهات الأمنية مرتكبي الحادثة، ورصَد رجال دوريات الأمن -في ساعات متأخرة من ليلة أمس- شخصًا أفريقيًّا يُشتبه أن يكون أحد الجناة، في حي جبل النور.

وبعد جمع المعلومات تم رصده في أحد الشوارع يقود مركبة، وبمباشرة رجال الدوريات والضبط، فر الجاني من الموقع، وقام بارتكاب عدد من المخالفات المرورية (سرعة، وعكس سير).

وتم إيقافه باستخدام القوة الجبرية والسيطرة عليه، وتم الكشف عن موقع الجاني الآخر، الذي تم ضبطه على الفور وسُلّم الأشخاص بمحضر رسمي لمركز شرطة المعابدة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,233
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,210
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,582
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,994

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة