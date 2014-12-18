"لورين" يخطف المركز الأول في الشوط الدولي المفتوح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

شَهِدَ مشاركات أمريكية وفرنسية ومكسيكية

أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز المقام حاليًا في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض، اليوم، نتائج الشوط الفردي الدولي المفتوح، الذي شهد مشاركات أمريكية وفرنسية ومكسيكية.

وحقق المشارك الأمريكي راومين لورين، المركز الأول، وحصل المكسيكي إدواردو جافير على المركز الثاني، وجاء ثالثًا الفرنسي بيار روبرت.

ويُعد الشوط الدولي المفتوح من الأشواط المستحدثة في النسخة السادسة من المهرجان، لإتاحة الفرصة للراغبين في المنافسات، التي أقرتها المنظمة الدولية للإبل لجمعية مزارع الإبل في كل من أوروبا وأمريكا.

وكانت إدارة المهرجان، قد أكدت في وقت سابق أن الشوط الدولي المفتوح في لون المغاتير، يسمح بمشاركة فردية واحدة؛ وفق شروط وأحكام وتعليمات المهرجان، ويُعد شوطًا تشجيعيًّا للمشاركات الدولية؛ مشيرة إلى أن المنافسة مفتوحة أمام جميع المشاركين من دول العالم.