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شاهد .. منصات "الشؤون الإسلامية" تحتفي بالعربية في يومها العالمي

بتوجيهات "آل الشيخ".. عقد ندوات ومحاضرات بالمناطق كافة لبيان مكانة لغة القرآن الكريم

توحدت منصات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتصاميم تحمل كلمات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، تؤكد أهمية اللغة العربية، وأنها لغة القرآن؛ ما زادها تشريفًا وقوة وحضورًا.. وتحث على أهمية اللغة العربية، وضرورة تعليم النشء إياها ضمن فعاليات مبادرة "لغتنا عزنا" التي أطلقتها الوزارة عبر فروعها بمناطق السعودية تزامنًا مع اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف الـ 18 من ديسمبر من كل عام.

كما أقامت الوزارة ندوات ومحاضرات بمناطق السعودية ومحافظاتها كافة، تتحدث عن مكانة اللغة العربية في الإسلام؛ فهي لغة القرآن الكريم والسنة النبوية.. وتتطرق إلى ما تمتاز به من الفصاحة والبلاغة وحُسن البيان، قدمها نخبة من الدعاة والمشايخ.

كما تواصل منصات الوزارة الرقمية نشر تصاميم، تحث على تعلُّم اللغة العربية بحكم أنها لغة خاتم الأنبياء محمد -صلى الله عليه وسلم- لعرضها في شاشات وزارة الداخلية، وكذلك حسابها الرسمي بمنصة "تويتر".

ويأتي ذلك الاحتفاء باللغة العربية بتوجيهات من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وامتدادًا لدور الوزارة الفاعل الذي تقوم به في تحفيز منسوبيها والمجتمع على تعزيز مكانة اللغة العربية بين لغات العالم، من خلال برامجها ومبادراتها الدعوية، والمساهمة في استعادة المكانة الرائدة لها بوصفها لغة عالمية.

فيما شهدت هذه الفعاليات حضورًا إعلاميًّا في مختلف وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف حث المجتمع وطلبة العلم على الاستخدام الدائم لمفرداتها في حياتهم اليومية، والاعتزاز بها كلغة عالمية.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم العالمي للغة العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. منصات "الشؤون الإسلامية" تحتفي بالعربية في يومها العالمي
سبق

توحدت منصات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتصاميم تحمل كلمات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، تؤكد أهمية اللغة العربية، وأنها لغة القرآن؛ ما زادها تشريفًا وقوة وحضورًا.. وتحث على أهمية اللغة العربية، وضرورة تعليم النشء إياها ضمن فعاليات مبادرة "لغتنا عزنا" التي أطلقتها الوزارة عبر فروعها بمناطق السعودية تزامنًا مع اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف الـ 18 من ديسمبر من كل عام.

كما أقامت الوزارة ندوات ومحاضرات بمناطق السعودية ومحافظاتها كافة، تتحدث عن مكانة اللغة العربية في الإسلام؛ فهي لغة القرآن الكريم والسنة النبوية.. وتتطرق إلى ما تمتاز به من الفصاحة والبلاغة وحُسن البيان، قدمها نخبة من الدعاة والمشايخ.

كما تواصل منصات الوزارة الرقمية نشر تصاميم، تحث على تعلُّم اللغة العربية بحكم أنها لغة خاتم الأنبياء محمد -صلى الله عليه وسلم- لعرضها في شاشات وزارة الداخلية، وكذلك حسابها الرسمي بمنصة "تويتر".

ويأتي ذلك الاحتفاء باللغة العربية بتوجيهات من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وامتدادًا لدور الوزارة الفاعل الذي تقوم به في تحفيز منسوبيها والمجتمع على تعزيز مكانة اللغة العربية بين لغات العالم، من خلال برامجها ومبادراتها الدعوية، والمساهمة في استعادة المكانة الرائدة لها بوصفها لغة عالمية.

فيما شهدت هذه الفعاليات حضورًا إعلاميًّا في مختلف وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف حث المجتمع وطلبة العلم على الاستخدام الدائم لمفرداتها في حياتهم اليومية، والاعتزاز بها كلغة عالمية.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
08:32 PM

شاهد .. منصات "الشؤون الإسلامية" تحتفي بالعربية في يومها العالمي

بتوجيهات "آل الشيخ".. عقد ندوات ومحاضرات بالمناطق كافة لبيان مكانة لغة القرآن الكريم

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عبدالله العنزي - الرياض
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توحدت منصات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتصاميم تحمل كلمات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، تؤكد أهمية اللغة العربية، وأنها لغة القرآن؛ ما زادها تشريفًا وقوة وحضورًا.. وتحث على أهمية اللغة العربية، وضرورة تعليم النشء إياها ضمن فعاليات مبادرة "لغتنا عزنا" التي أطلقتها الوزارة عبر فروعها بمناطق السعودية تزامنًا مع اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف الـ 18 من ديسمبر من كل عام.

كما أقامت الوزارة ندوات ومحاضرات بمناطق السعودية ومحافظاتها كافة، تتحدث عن مكانة اللغة العربية في الإسلام؛ فهي لغة القرآن الكريم والسنة النبوية.. وتتطرق إلى ما تمتاز به من الفصاحة والبلاغة وحُسن البيان، قدمها نخبة من الدعاة والمشايخ.

كما تواصل منصات الوزارة الرقمية نشر تصاميم، تحث على تعلُّم اللغة العربية بحكم أنها لغة خاتم الأنبياء محمد -صلى الله عليه وسلم- لعرضها في شاشات وزارة الداخلية، وكذلك حسابها الرسمي بمنصة "تويتر".

ويأتي ذلك الاحتفاء باللغة العربية بتوجيهات من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وامتدادًا لدور الوزارة الفاعل الذي تقوم به في تحفيز منسوبيها والمجتمع على تعزيز مكانة اللغة العربية بين لغات العالم، من خلال برامجها ومبادراتها الدعوية، والمساهمة في استعادة المكانة الرائدة لها بوصفها لغة عالمية.

فيما شهدت هذه الفعاليات حضورًا إعلاميًّا في مختلف وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف حث المجتمع وطلبة العلم على الاستخدام الدائم لمفرداتها في حياتهم اليومية، والاعتزاز بها كلغة عالمية.

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