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رئاسة الحرمين: 7 لغات عالمية "لإرشاد" المعتمرين والزائرين بالمسائل الشرعية

حرصًا على إيصال الفتوى الشرعية الصحيحة ولضمان شمولية الخدمات لكل القاصدين

تقوم وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية -ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية- بدور بارز ومهم فيما يتعلق بترجمة المسائل الشرعية للزوار والمعتمرين، عبر برنامج "نرشدكم بلغتكم".

أوضح ذلك مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ ماجد بن محمد المسعودي. وأُعدت خطة متكاملة تهدف إلى تقديم الخدمة بتوزيع المترجمين على المواقع المخصصة لإرشاد السائلين مع أصحاب الفضيلة المشاركين، وترجمة الأسئلة الواردة باللغة المناسبة للزائر والمعتمر.

وأكد أنه يوجد سبع لغات عالمية يتم ترجمتها في موسم العمرة من خلال برنامج "نرشدكم بلغتكم" هي: (الإنجليزية- الأوردية- الفارسية- الفرنسية- التركية- الهوسا- البنغالية)؛ حيث ستكون ترجمة هذه اللغات من خلال الإجابة عن أسئلة المعتمرين والزوار؛ وذلك بترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة وكذلك عبر الروبوت التوجيهي والاتصال المرئي، والهواتف المجانية الموجودة داخل المسجد الحرام. وأفاد "المسعودي" بأن عدد المستفيدين من ترجمة المسائل الشرعية خلال الربع الأول من السنة الهجرية ١٤٤٣هـ بلغ (23.135) مستفيدًا عبر (٧) مواقع داخل المسجد الحرام، وختم فضيلته بأن تلك الجهود تأتي بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في تقديم كل ما يخدم الزوار والمعتمرين؛ حرصًا منها على إيصال الفتوى الشرعية الصحيحة، ولضمان شمولية الخدمات لكل القاصدين، وفق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

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رئاسة الحرمين: 7 لغات عالمية "لإرشاد" المعتمرين والزائرين بالمسائل الشرعية
سبق

تقوم وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية -ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية- بدور بارز ومهم فيما يتعلق بترجمة المسائل الشرعية للزوار والمعتمرين، عبر برنامج "نرشدكم بلغتكم".

أوضح ذلك مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ ماجد بن محمد المسعودي. وأُعدت خطة متكاملة تهدف إلى تقديم الخدمة بتوزيع المترجمين على المواقع المخصصة لإرشاد السائلين مع أصحاب الفضيلة المشاركين، وترجمة الأسئلة الواردة باللغة المناسبة للزائر والمعتمر.

وأكد أنه يوجد سبع لغات عالمية يتم ترجمتها في موسم العمرة من خلال برنامج "نرشدكم بلغتكم" هي: (الإنجليزية- الأوردية- الفارسية- الفرنسية- التركية- الهوسا- البنغالية)؛ حيث ستكون ترجمة هذه اللغات من خلال الإجابة عن أسئلة المعتمرين والزوار؛ وذلك بترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة وكذلك عبر الروبوت التوجيهي والاتصال المرئي، والهواتف المجانية الموجودة داخل المسجد الحرام. وأفاد "المسعودي" بأن عدد المستفيدين من ترجمة المسائل الشرعية خلال الربع الأول من السنة الهجرية ١٤٤٣هـ بلغ (23.135) مستفيدًا عبر (٧) مواقع داخل المسجد الحرام، وختم فضيلته بأن تلك الجهود تأتي بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في تقديم كل ما يخدم الزوار والمعتمرين؛ حرصًا منها على إيصال الفتوى الشرعية الصحيحة، ولضمان شمولية الخدمات لكل القاصدين، وفق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
08:44 AM

رئاسة الحرمين: 7 لغات عالمية "لإرشاد" المعتمرين والزائرين بالمسائل الشرعية

حرصًا على إيصال الفتوى الشرعية الصحيحة ولضمان شمولية الخدمات لكل القاصدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقوم وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية -ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية- بدور بارز ومهم فيما يتعلق بترجمة المسائل الشرعية للزوار والمعتمرين، عبر برنامج "نرشدكم بلغتكم".

أوضح ذلك مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ ماجد بن محمد المسعودي. وأُعدت خطة متكاملة تهدف إلى تقديم الخدمة بتوزيع المترجمين على المواقع المخصصة لإرشاد السائلين مع أصحاب الفضيلة المشاركين، وترجمة الأسئلة الواردة باللغة المناسبة للزائر والمعتمر.

وأكد أنه يوجد سبع لغات عالمية يتم ترجمتها في موسم العمرة من خلال برنامج "نرشدكم بلغتكم" هي: (الإنجليزية- الأوردية- الفارسية- الفرنسية- التركية- الهوسا- البنغالية)؛ حيث ستكون ترجمة هذه اللغات من خلال الإجابة عن أسئلة المعتمرين والزوار؛ وذلك بترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة وكذلك عبر الروبوت التوجيهي والاتصال المرئي، والهواتف المجانية الموجودة داخل المسجد الحرام. وأفاد "المسعودي" بأن عدد المستفيدين من ترجمة المسائل الشرعية خلال الربع الأول من السنة الهجرية ١٤٤٣هـ بلغ (23.135) مستفيدًا عبر (٧) مواقع داخل المسجد الحرام، وختم فضيلته بأن تلك الجهود تأتي بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في تقديم كل ما يخدم الزوار والمعتمرين؛ حرصًا منها على إيصال الفتوى الشرعية الصحيحة، ولضمان شمولية الخدمات لكل القاصدين، وفق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

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