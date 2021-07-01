"هاي بلوكز" حل جذري وتقني لمشكلة الميل الأخير سيحول الأحياء لمساكن ذكية

ربط مقدمي الخدمات بعملائهم عن طريق منصة إلكترونية ومحطات داخل كل حي

نوهت شركة الحالمين الدولية بإطلاق صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يوم الثلاثاء الماضي، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تخدم رؤية المملكة في قطاع النقل وترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وأنماط النقل الحديثة لدعم رؤية المملكة 2030.



وتأتي الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لمواكبة النمو الكبير للقطاع عالميًا وإقليميًا في الآونة الأخيرة مما يفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في هذا الحراك الكبير، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة.



أضافت شركة الحالمين الدولية أنها عبر مشروعها الطموح هاي بلوكز high blocks والذي يأتي كحلقة وصل داخل منظومة الخدمات اللوجستية عن طريق تقديمه لحل جذري وتقني لمشكلة الميل الأخير، عبر ربط مقدمي الخدمات بعملائهم عن طريق منصة إلكترونية ومحطات بداخل كل حي سكني مما يساهم برفع جودة الحياة ويخفض الزمن والتكلفة على كل الأطراف المشاركة، وصناعة أحياء ذكية عبر ربط كافة الخدمات للسكان عن طريق منصة وتطبيق إلكتروني ذكي وبدورها تقلل من عشوائية التوصيل وترفع من نسب التوطين في القطاع اللوجستي.



ويعمل نموذج هاي بلوكز على تحويل الأحياء إلى أحياء ذكية بتواجد محطات ذكية داخل كل حي سكني لتوفير حل جذري لمشكلة الميل الأخير عبر تقديم خدماتها للقطاع اللوجستي والمتاجر الإلكترونية وسكان الأحياء خاصة وأن هاي بلكز لديها خطة توسع طموحة بدأت لتغطية جميع المدن السعودية.



وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة الحالمين الدولية عبدالله أبو دبيل بأن المرحلة القادمة هي مرحلة تاريخية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية وستشهد الكثير من فرص التطوير.