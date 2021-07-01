النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هاي بلوكز" حل جذري وتقني لمشكلة الميل الأخير سيحول الأحياء لمساكن ذكية

ربط مقدمي الخدمات بعملائهم عن طريق منصة إلكترونية ومحطات داخل كل حي

نوهت شركة الحالمين الدولية بإطلاق صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يوم الثلاثاء الماضي، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تخدم رؤية المملكة في قطاع النقل وترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وأنماط النقل الحديثة لدعم رؤية المملكة 2030.

وتأتي الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لمواكبة النمو الكبير للقطاع عالميًا وإقليميًا في الآونة الأخيرة مما يفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في هذا الحراك الكبير، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة.

أضافت شركة الحالمين الدولية أنها عبر مشروعها الطموح هاي بلوكز high blocks والذي يأتي كحلقة وصل داخل منظومة الخدمات اللوجستية عن طريق تقديمه لحل جذري وتقني لمشكلة الميل الأخير، عبر ربط مقدمي الخدمات بعملائهم عن طريق منصة إلكترونية ومحطات بداخل كل حي سكني مما يساهم برفع جودة الحياة ويخفض الزمن والتكلفة على كل الأطراف المشاركة، وصناعة أحياء ذكية عبر ربط كافة الخدمات للسكان عن طريق منصة وتطبيق إلكتروني ذكي وبدورها تقلل من عشوائية التوصيل وترفع من نسب التوطين في القطاع اللوجستي.

ويعمل نموذج هاي بلوكز على تحويل الأحياء إلى أحياء ذكية بتواجد محطات ذكية داخل كل حي سكني لتوفير حل جذري لمشكلة الميل الأخير عبر تقديم خدماتها للقطاع اللوجستي والمتاجر الإلكترونية وسكان الأحياء خاصة وأن هاي بلكز لديها خطة توسع طموحة بدأت لتغطية جميع المدن السعودية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة الحالمين الدولية عبدالله أبو دبيل بأن المرحلة القادمة هي مرحلة تاريخية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية وستشهد الكثير من فرص التطوير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هاي بلوكز" حل جذري وتقني لمشكلة الميل الأخير سيحول الأحياء لمساكن ذكية
سبق

نوهت شركة الحالمين الدولية بإطلاق صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يوم الثلاثاء الماضي، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تخدم رؤية المملكة في قطاع النقل وترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وأنماط النقل الحديثة لدعم رؤية المملكة 2030.

وتأتي الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لمواكبة النمو الكبير للقطاع عالميًا وإقليميًا في الآونة الأخيرة مما يفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في هذا الحراك الكبير، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة.

أضافت شركة الحالمين الدولية أنها عبر مشروعها الطموح هاي بلوكز high blocks والذي يأتي كحلقة وصل داخل منظومة الخدمات اللوجستية عن طريق تقديمه لحل جذري وتقني لمشكلة الميل الأخير، عبر ربط مقدمي الخدمات بعملائهم عن طريق منصة إلكترونية ومحطات بداخل كل حي سكني مما يساهم برفع جودة الحياة ويخفض الزمن والتكلفة على كل الأطراف المشاركة، وصناعة أحياء ذكية عبر ربط كافة الخدمات للسكان عن طريق منصة وتطبيق إلكتروني ذكي وبدورها تقلل من عشوائية التوصيل وترفع من نسب التوطين في القطاع اللوجستي.

ويعمل نموذج هاي بلوكز على تحويل الأحياء إلى أحياء ذكية بتواجد محطات ذكية داخل كل حي سكني لتوفير حل جذري لمشكلة الميل الأخير عبر تقديم خدماتها للقطاع اللوجستي والمتاجر الإلكترونية وسكان الأحياء خاصة وأن هاي بلكز لديها خطة توسع طموحة بدأت لتغطية جميع المدن السعودية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة الحالمين الدولية عبدالله أبو دبيل بأن المرحلة القادمة هي مرحلة تاريخية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية وستشهد الكثير من فرص التطوير.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
07:59 PM

"هاي بلوكز" حل جذري وتقني لمشكلة الميل الأخير سيحول الأحياء لمساكن ذكية

ربط مقدمي الخدمات بعملائهم عن طريق منصة إلكترونية ومحطات داخل كل حي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,425

نوهت شركة الحالمين الدولية بإطلاق صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يوم الثلاثاء الماضي، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تخدم رؤية المملكة في قطاع النقل وترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وأنماط النقل الحديثة لدعم رؤية المملكة 2030.

وتأتي الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لمواكبة النمو الكبير للقطاع عالميًا وإقليميًا في الآونة الأخيرة مما يفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في هذا الحراك الكبير، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة.

أضافت شركة الحالمين الدولية أنها عبر مشروعها الطموح هاي بلوكز high blocks والذي يأتي كحلقة وصل داخل منظومة الخدمات اللوجستية عن طريق تقديمه لحل جذري وتقني لمشكلة الميل الأخير، عبر ربط مقدمي الخدمات بعملائهم عن طريق منصة إلكترونية ومحطات بداخل كل حي سكني مما يساهم برفع جودة الحياة ويخفض الزمن والتكلفة على كل الأطراف المشاركة، وصناعة أحياء ذكية عبر ربط كافة الخدمات للسكان عن طريق منصة وتطبيق إلكتروني ذكي وبدورها تقلل من عشوائية التوصيل وترفع من نسب التوطين في القطاع اللوجستي.

ويعمل نموذج هاي بلوكز على تحويل الأحياء إلى أحياء ذكية بتواجد محطات ذكية داخل كل حي سكني لتوفير حل جذري لمشكلة الميل الأخير عبر تقديم خدماتها للقطاع اللوجستي والمتاجر الإلكترونية وسكان الأحياء خاصة وأن هاي بلكز لديها خطة توسع طموحة بدأت لتغطية جميع المدن السعودية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة الحالمين الدولية عبدالله أبو دبيل بأن المرحلة القادمة هي مرحلة تاريخية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية وستشهد الكثير من فرص التطوير.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,903
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,298
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,564
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,124

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة