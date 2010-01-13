في ليلة "كلاسيكو" العالم.. "ريال مدريد " إلى نهائي السوبر الإسباني بعد إقصاء "برشلونة"

على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية.. وبعد 120 دقيقة

تصوير: ماجد البقمي

تأهل فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد أن تخطى غريمه التقليدي برشلونة 3/ 2 في مباراة "كلاسيكو العالم"، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالرياض (تحتضن السعودية بطولة السوبر الإسباني بمشاركة 4 فرق إسبانية).

في الشوط الأول ضلت تسديدتا لاعبا الريال "كريم بنزيما" و"فينيسيوس جونيور" طريق مرمى برشلونة عند الدقيقتَيْن (الـ9، والـ11).

وفي الدقيقة الـ18 أرسل لاعب برشلونة (المتجدد) داني ألفيش قذيفة، اعتلت مرمى حارس الريال "كورتوا".

وشهدت الدقيقة الـ25 كرة مرتدة للريال، مررها الفرنسي "بنزيما" إلى زميله "فينسيوس" الذي لم يتوانَ في إرسال كرة قوية، سكنت شباك الحارس "شتيغن" هدفًا أول للريال.

وعند الدقيقة الـ41 عادل برشلونة النتيجة عبر "لوك دي يونغ" بعد مجهود رائع من زميله عثمان ديمبلي.

وفي الشوط الثاني تصدى القائم لتسديدة "بنزيما" عند الدقيقة الـ69، لكن الحظ ابتسم مرة أخرى لقائد "المرينجي"؛ وأحرز "بنزيما" الهدف الثاني للريال.

وعند الدقيقة الـ82 أخرج مدرب الريال "أنشيلوتي" اللاعب "لوكا مودريتش"، بينما دفع مدرب البرسا "تشافي" بالموهبتَيْن "فاتي" و"ممفيس ديباي"، واستطاع "فاتي" إعادة فريقه برشلونة للمباراة برأسية رائعة داخل شباك "كورتوا" عند الدقيقة الـ83.

الشوطان الإضافيان

مع نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بين الطرفين 2/ 2 اتجهت المباراة للشوطَين الإضافيَّين، وعاد الحظ ليبتسم للريال عند الدقيقة الـ97؛ إذ أضاف البديل الناجح "فالفيردي" الهدف الثالث للريال.

وأضاع عبدالصمد الزلزولي فرصة التعديل لبرشلونة عند الدقيقة الـ108، بعد أن مرت تسديدته بمحاذاة القائم إلى خارج الملعب.

وينتظر ريال مدريد الفائز من لقاء أتلتيكو مدريد ونظيره أتلتيك بلباو في النهائي المنتظر الأحد المقبل في الرياض.