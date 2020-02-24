"الأرصاد" تنبّه: أمطار متوقعة على "جدة ورابغ وخليص"
تشمل الأجزاء الساحلية من مكة المكرّمة وتستمر حتى 8 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم, من هطول أمطار خفيفة على محافظات: جدة ورابغ وخليص، وتشمل الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرّمة.
وأشارت "الأرصاد"، إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
"الأرصاد" تنبّه: أمطار متوقعة على "جدة ورابغ وخليص"
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-02-24
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم, من هطول أمطار خفيفة على محافظات: جدة ورابغ وخليص، وتشمل الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرّمة.
وأشارت "الأرصاد"، إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
02:08 PM
"الأرصاد" تنبّه: أمطار متوقعة على "جدة ورابغ وخليص"
تشمل الأجزاء الساحلية من مكة المكرّمة وتستمر حتى 8 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم, من هطول أمطار خفيفة على محافظات: جدة ورابغ وخليص، وتشمل الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرّمة.
وأشارت "الأرصاد"، إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.