احتفل الزميل بندر آل عوض بزواج ابنه فيصل في قصر الحسناء للاحتفالات بالدمام بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء من داخل المملكة وخارجها.
الزميل "بندر آل عوض" يحتفل بزواج "فيصل"
احتفل الزميل بندر آل عوض بزواج ابنه فيصل في قصر الحسناء للاحتفالات بالدمام بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء من داخل المملكة وخارجها.
اعلان
الزميل "بندر آل عوض" يحتفل بزواج "فيصل"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-12
12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
09:24 PM
الزميل "بندر آل عوض" يحتفل بزواج "فيصل"
احتفل الزميل بندر آل عوض بزواج ابنه فيصل في قصر الحسناء للاحتفالات بالدمام بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء من داخل المملكة وخارجها.
اعلان
200 مليار دولار ..
04 فبراير
9,798
142 مليون ..
20 أكتوبر
15,410
201,250 سيارة ..
05 يوليو
14,078
38 مليار ..
23 يوليو
15,097
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!
عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟
عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!
ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR
ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!
مها الجبر
ابن أبيه وأمه
بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"
جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"
عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟
خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت
عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!
صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة
ماجد آل حسنه