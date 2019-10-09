"بلدي مكة" يطالب بإنشاء مطاعم وكافيهات منتجات التبغ خارج حد الحرم

وفق لائحة الاشتراطات التي تمنع ترخيص تقديم الجراك والمعسل في الحدود الشرعية

طالب المجلس البلدي بالعاصمة المقدّسة، ممثلاً في لجنة الصحة العامة والبيئة، أمانة العاصمة المقدّسة، بطرح مواقع لإنشاء مجمعات للمطاعم والكافيهات خارج حد الحرم، لتقديم منتجات التبغ.

تفصيلاً؛ طالبت لجنة الصحة العامة والبيئة بالمجلس البلدي بمكة المكرّمة؛ أمانة العاصمة المقدّسة، بطرح مواقع استثمارية لإنشائها مجمعات للمطاعم والكافيهات خارج حد الحرم، وفق ما نصّت عليه اللائحة الخاصة بتقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.

يُشار إلى أن لائحة اشتراطات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، التي ينتظر البدء بالعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية قريباً، والتي اعتمدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، قد منعت ترخيص تقديم الجراك والمعسل في المواقع الداخلة في الحدود الشرعية لمكة المكرّمة.