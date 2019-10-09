النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدي مكة" يطالب بإنشاء مطاعم وكافيهات منتجات التبغ خارج حد الحرم

وفق لائحة الاشتراطات التي تمنع ترخيص تقديم الجراك والمعسل في الحدود الشرعية

طالب المجلس البلدي بالعاصمة المقدّسة، ممثلاً في لجنة الصحة العامة والبيئة، أمانة العاصمة المقدّسة، بطرح مواقع لإنشاء مجمعات للمطاعم والكافيهات خارج حد الحرم، لتقديم منتجات التبغ.

تفصيلاً؛ طالبت لجنة الصحة العامة والبيئة بالمجلس البلدي بمكة المكرّمة؛ أمانة العاصمة المقدّسة، بطرح مواقع استثمارية لإنشائها مجمعات للمطاعم والكافيهات خارج حد الحرم، وفق ما نصّت عليه اللائحة الخاصة بتقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.

يُشار إلى أن لائحة اشتراطات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، التي ينتظر البدء بالعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية قريباً، والتي اعتمدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، قد منعت ترخيص تقديم الجراك والمعسل في المواقع الداخلة في الحدود الشرعية لمكة المكرّمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بلدي مكة" يطالب بإنشاء مطاعم وكافيهات منتجات التبغ خارج حد الحرم
سبق

طالب المجلس البلدي بالعاصمة المقدّسة، ممثلاً في لجنة الصحة العامة والبيئة، أمانة العاصمة المقدّسة، بطرح مواقع لإنشاء مجمعات للمطاعم والكافيهات خارج حد الحرم، لتقديم منتجات التبغ.

تفصيلاً؛ طالبت لجنة الصحة العامة والبيئة بالمجلس البلدي بمكة المكرّمة؛ أمانة العاصمة المقدّسة، بطرح مواقع استثمارية لإنشائها مجمعات للمطاعم والكافيهات خارج حد الحرم، وفق ما نصّت عليه اللائحة الخاصة بتقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.

يُشار إلى أن لائحة اشتراطات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، التي ينتظر البدء بالعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية قريباً، والتي اعتمدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، قد منعت ترخيص تقديم الجراك والمعسل في المواقع الداخلة في الحدود الشرعية لمكة المكرّمة.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
11:45 AM

"بلدي مكة" يطالب بإنشاء مطاعم وكافيهات منتجات التبغ خارج حد الحرم

وفق لائحة الاشتراطات التي تمنع ترخيص تقديم الجراك والمعسل في الحدود الشرعية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
992

طالب المجلس البلدي بالعاصمة المقدّسة، ممثلاً في لجنة الصحة العامة والبيئة، أمانة العاصمة المقدّسة، بطرح مواقع لإنشاء مجمعات للمطاعم والكافيهات خارج حد الحرم، لتقديم منتجات التبغ.

تفصيلاً؛ طالبت لجنة الصحة العامة والبيئة بالمجلس البلدي بمكة المكرّمة؛ أمانة العاصمة المقدّسة، بطرح مواقع استثمارية لإنشائها مجمعات للمطاعم والكافيهات خارج حد الحرم، وفق ما نصّت عليه اللائحة الخاصة بتقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.

يُشار إلى أن لائحة اشتراطات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، التي ينتظر البدء بالعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية قريباً، والتي اعتمدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، قد منعت ترخيص تقديم الجراك والمعسل في المواقع الداخلة في الحدود الشرعية لمكة المكرّمة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,813
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,616
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,696
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,384

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة