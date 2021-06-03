النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إدارة العبّارات في ماساتشوستس الأمريكية تتعرض لهجوم إلكتروني

"هيئة البواخر" تعمل مع السلطات المحلية لتحديد مصدره وأبعاده

أعلنت "هيئة البواخر"(Steamship Authority) ، وهي الشركة التي تدير النقل بالعبارات في ولاية ماساتشوستس الأمريكية بين برها وجزيرتَين تابعتَين لها، تعرُّضها لهجوم إلكتروني بغرض الابتزاز.

وتفصيلاً، أخبرت الهيئة عبر صفحتها في "تويتر" أمس الأربعاء بأن الهجوم لم يؤثر على سلامة عمليات النقل، ولم ينعكس على أداء أجهزة الرادار أو نظام التموضع العالمي (GPS).

وأشارت "هيئة البواخر" إلى أن العبّارات تواصل نقل الركاب إلى الجزيرتَين ومنهما، لكن الزبائن لا يستطيعون في الوقت الحالي حجز الرحلات أو إضفاء تعديلات على الحجوزات التي تمت عبر الإنترنت.

وأبلغت "هيئة البواخر" أنها تعمل مع السلطات الفيدرالية والمحلية لتحديد مصدر الهجوم وأبعاده، حسب "روسيا اليوم".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شركة JBS USA، وهي فرع من JBS S.A البرازيلية، كبرى الشركات العالمية لإنتاج اللحوم، تعرضت لهجوم إلكتروني في 30 مايو، تسبب في مشكلات جدية في عمل منظومات معلوماتية تابعة لفرعَي الشركة في شمال أمريكا وأستراليا، ويتم إدارتها من خوادم JBS USA ؛ ونتيجة لذلك اضطرت الشركة لتعليق معاملاتها في عدد من ولايات أستراليا دفعة واحدة.

وقالت جين بساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطرح أمام نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما المرتقب في جنيف 16 يونيو، موضوع تنامي الهجمات الإلكترونية المنسوبة لقراصنة روس، بما في ذلك الهجوم على مصانع شركة JBS.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إدارة العبّارات في ماساتشوستس الأمريكية تتعرض لهجوم إلكتروني
سبق

أعلنت "هيئة البواخر"(Steamship Authority) ، وهي الشركة التي تدير النقل بالعبارات في ولاية ماساتشوستس الأمريكية بين برها وجزيرتَين تابعتَين لها، تعرُّضها لهجوم إلكتروني بغرض الابتزاز.

وتفصيلاً، أخبرت الهيئة عبر صفحتها في "تويتر" أمس الأربعاء بأن الهجوم لم يؤثر على سلامة عمليات النقل، ولم ينعكس على أداء أجهزة الرادار أو نظام التموضع العالمي (GPS).

وأشارت "هيئة البواخر" إلى أن العبّارات تواصل نقل الركاب إلى الجزيرتَين ومنهما، لكن الزبائن لا يستطيعون في الوقت الحالي حجز الرحلات أو إضفاء تعديلات على الحجوزات التي تمت عبر الإنترنت.

وأبلغت "هيئة البواخر" أنها تعمل مع السلطات الفيدرالية والمحلية لتحديد مصدر الهجوم وأبعاده، حسب "روسيا اليوم".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شركة JBS USA، وهي فرع من JBS S.A البرازيلية، كبرى الشركات العالمية لإنتاج اللحوم، تعرضت لهجوم إلكتروني في 30 مايو، تسبب في مشكلات جدية في عمل منظومات معلوماتية تابعة لفرعَي الشركة في شمال أمريكا وأستراليا، ويتم إدارتها من خوادم JBS USA ؛ ونتيجة لذلك اضطرت الشركة لتعليق معاملاتها في عدد من ولايات أستراليا دفعة واحدة.

وقالت جين بساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطرح أمام نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما المرتقب في جنيف 16 يونيو، موضوع تنامي الهجمات الإلكترونية المنسوبة لقراصنة روس، بما في ذلك الهجوم على مصانع شركة JBS.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
12:05 AM

إدارة العبّارات في ماساتشوستس الأمريكية تتعرض لهجوم إلكتروني

"هيئة البواخر" تعمل مع السلطات المحلية لتحديد مصدره وأبعاده

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
328

أعلنت "هيئة البواخر"(Steamship Authority) ، وهي الشركة التي تدير النقل بالعبارات في ولاية ماساتشوستس الأمريكية بين برها وجزيرتَين تابعتَين لها، تعرُّضها لهجوم إلكتروني بغرض الابتزاز.

وتفصيلاً، أخبرت الهيئة عبر صفحتها في "تويتر" أمس الأربعاء بأن الهجوم لم يؤثر على سلامة عمليات النقل، ولم ينعكس على أداء أجهزة الرادار أو نظام التموضع العالمي (GPS).

وأشارت "هيئة البواخر" إلى أن العبّارات تواصل نقل الركاب إلى الجزيرتَين ومنهما، لكن الزبائن لا يستطيعون في الوقت الحالي حجز الرحلات أو إضفاء تعديلات على الحجوزات التي تمت عبر الإنترنت.

وأبلغت "هيئة البواخر" أنها تعمل مع السلطات الفيدرالية والمحلية لتحديد مصدر الهجوم وأبعاده، حسب "روسيا اليوم".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شركة JBS USA، وهي فرع من JBS S.A البرازيلية، كبرى الشركات العالمية لإنتاج اللحوم، تعرضت لهجوم إلكتروني في 30 مايو، تسبب في مشكلات جدية في عمل منظومات معلوماتية تابعة لفرعَي الشركة في شمال أمريكا وأستراليا، ويتم إدارتها من خوادم JBS USA ؛ ونتيجة لذلك اضطرت الشركة لتعليق معاملاتها في عدد من ولايات أستراليا دفعة واحدة.

وقالت جين بساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطرح أمام نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما المرتقب في جنيف 16 يونيو، موضوع تنامي الهجمات الإلكترونية المنسوبة لقراصنة روس، بما في ذلك الهجوم على مصانع شركة JBS.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,262
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,875
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,829
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,512

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة