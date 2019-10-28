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استخراج ورم دموي من رئة مريض بمستشفى الملك فهد في جازان

في عملية غير تقليدية ومعقدة

في عملية غير تقليدية، استطاع أطباء جراحة الصدر من فك التصاقات شديدة، وصديد متحجر، واستخراج ورم دموي من الفص الأوسط لرئة مريض بواسطة المنظار (تنظير التجويف الصدري الجراحي).

وتعتبر العملية من العمليات التداخلية، حيث تمّت عبر جرح صغير لا يتجاوز سنتيمتر واحد، في تطور جديد وبعيد عن العمليات التقليدية التي كانت تجرى عبر شق جراحي.

وذكر الطبيب المعالج خالد البحيري أن العملية كانت معقدة خاصة وأن الورم بالقرب من القلب والأوردة الرئوية، حيث يتطلب إجراء العملية خبرة وكفاءة عالية، وأجهزة وأدوات خاصة.

وقد تحسنت حالة المريض بعد العملية، وهو الآن يتماثل للشفاء التام بحمد الله.

مستشفى الملك فهد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استخراج ورم دموي من رئة مريض بمستشفى الملك فهد في جازان
سبق

في عملية غير تقليدية، استطاع أطباء جراحة الصدر من فك التصاقات شديدة، وصديد متحجر، واستخراج ورم دموي من الفص الأوسط لرئة مريض بواسطة المنظار (تنظير التجويف الصدري الجراحي).

وتعتبر العملية من العمليات التداخلية، حيث تمّت عبر جرح صغير لا يتجاوز سنتيمتر واحد، في تطور جديد وبعيد عن العمليات التقليدية التي كانت تجرى عبر شق جراحي.

وذكر الطبيب المعالج خالد البحيري أن العملية كانت معقدة خاصة وأن الورم بالقرب من القلب والأوردة الرئوية، حيث يتطلب إجراء العملية خبرة وكفاءة عالية، وأجهزة وأدوات خاصة.

وقد تحسنت حالة المريض بعد العملية، وهو الآن يتماثل للشفاء التام بحمد الله.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
04:54 PM

استخراج ورم دموي من رئة مريض بمستشفى الملك فهد في جازان

في عملية غير تقليدية ومعقدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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في عملية غير تقليدية، استطاع أطباء جراحة الصدر من فك التصاقات شديدة، وصديد متحجر، واستخراج ورم دموي من الفص الأوسط لرئة مريض بواسطة المنظار (تنظير التجويف الصدري الجراحي).

وتعتبر العملية من العمليات التداخلية، حيث تمّت عبر جرح صغير لا يتجاوز سنتيمتر واحد، في تطور جديد وبعيد عن العمليات التقليدية التي كانت تجرى عبر شق جراحي.

وذكر الطبيب المعالج خالد البحيري أن العملية كانت معقدة خاصة وأن الورم بالقرب من القلب والأوردة الرئوية، حيث يتطلب إجراء العملية خبرة وكفاءة عالية، وأجهزة وأدوات خاصة.

وقد تحسنت حالة المريض بعد العملية، وهو الآن يتماثل للشفاء التام بحمد الله.

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