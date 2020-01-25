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"الجبير" يستعرض جهود المملكة في تحقيق الأمن بالجامعة الوطنية ببودابست

ضمن محاضرة تحت عنوان "السياسة الخارجية السعودية وإصلاحات رؤية 2030"

شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية المجر اليوم، بمحاضرة في الجامعة الوطنية للخدمة العامة (Ludovika) بعنوان (السياسة الخارجية السعودية وإصلاحات رؤية 2030).

واستعرض الوزير الجبير خلال المحاضرة جهود السعودية في تحقيق الأمن والاستقرار على الصعيدَيْن الإقليمي والدولي. كما تحدث معاليه عن رؤية السعودية 2030 الطموحة التي تقوم على تنويع مصادر الاقتصاد، وتقليص الاعتماد على البترول، وتمكين المرأة، ودعم الشباب، وتحسين أداء القطاع الحكومي.

بعد ذلك أجاب عن أسئلة واستفسار الحضور التي شهدت حضورًا كثيفًا من المسؤولين المجريين وأعضاء السلك الدبلوماسي، إضافة إلى الباحثين المجريين وطلاب الجامعة.

كما نظمت سفارة المملكة العربية السعودية في المجر حفل استقبال ومعرض صور للمواقع السياحية والتراثية في السعودية، وذلك في مقر الجامعة.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير الرؤية السعودية 2030 المجر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يستعرض جهود المملكة في تحقيق الأمن بالجامعة الوطنية ببودابست
سبق

شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية المجر اليوم، بمحاضرة في الجامعة الوطنية للخدمة العامة (Ludovika) بعنوان (السياسة الخارجية السعودية وإصلاحات رؤية 2030).

واستعرض الوزير الجبير خلال المحاضرة جهود السعودية في تحقيق الأمن والاستقرار على الصعيدَيْن الإقليمي والدولي. كما تحدث معاليه عن رؤية السعودية 2030 الطموحة التي تقوم على تنويع مصادر الاقتصاد، وتقليص الاعتماد على البترول، وتمكين المرأة، ودعم الشباب، وتحسين أداء القطاع الحكومي.

بعد ذلك أجاب عن أسئلة واستفسار الحضور التي شهدت حضورًا كثيفًا من المسؤولين المجريين وأعضاء السلك الدبلوماسي، إضافة إلى الباحثين المجريين وطلاب الجامعة.

كما نظمت سفارة المملكة العربية السعودية في المجر حفل استقبال ومعرض صور للمواقع السياحية والتراثية في السعودية، وذلك في مقر الجامعة.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
12:22 AM

"الجبير" يستعرض جهود المملكة في تحقيق الأمن بالجامعة الوطنية ببودابست

ضمن محاضرة تحت عنوان "السياسة الخارجية السعودية وإصلاحات رؤية 2030"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية المجر اليوم، بمحاضرة في الجامعة الوطنية للخدمة العامة (Ludovika) بعنوان (السياسة الخارجية السعودية وإصلاحات رؤية 2030).

واستعرض الوزير الجبير خلال المحاضرة جهود السعودية في تحقيق الأمن والاستقرار على الصعيدَيْن الإقليمي والدولي. كما تحدث معاليه عن رؤية السعودية 2030 الطموحة التي تقوم على تنويع مصادر الاقتصاد، وتقليص الاعتماد على البترول، وتمكين المرأة، ودعم الشباب، وتحسين أداء القطاع الحكومي.

بعد ذلك أجاب عن أسئلة واستفسار الحضور التي شهدت حضورًا كثيفًا من المسؤولين المجريين وأعضاء السلك الدبلوماسي، إضافة إلى الباحثين المجريين وطلاب الجامعة.

كما نظمت سفارة المملكة العربية السعودية في المجر حفل استقبال ومعرض صور للمواقع السياحية والتراثية في السعودية، وذلك في مقر الجامعة.

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