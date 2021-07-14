النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برعاية الأميرة سميرة الفرحان.. "احتواء" توزع 15 وحدة سكنية على مستفيديها

بالتعاون مع "الإسكان".. بحضور مجلس الإدارة وعدد من الإعلاميين ومنسوبي الجمعية

أقامت الجمعية السعودية للفصام "احتواء" حفل توزيع الوحدات السكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان يوم أمس الثلاثاء وذلك بقاعة الحزم بالرياض في تمام الساعة السابعة مساءً ضمن إجراءات احترازية تامة بحضور رئيس مجلس الإدارة الأميرة سميرة بنت عبدالله الفرحان آل سعود وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة لمستفيدي الجمعية ومنسوبيها وعدد من الإعلاميين.

وأوضحت رئيسة مجلس الإدارة الأميرة سميرة بنت عبدالله الفرحان آل سعود أن الجمعية تسعى لمساعدة المستفيدين من أسر الجمعية بعقد شراكات مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية للتسهيل على ذوي الفصام وأسرهم، واليوم نحتفل بتوزيع 15 وحدة سكنية على المحتاجين منها بالتعاون مع وزارة الإسكان، وتسليم مفاتيح الوحدات لهم ورسم البسمة والسعادة على وجوه المستفيدين.

كما عبرت عن شكرها لوزارة الإسكان على ما قدمته للجمعية من دعم وتسهيل حصول مستفيديها على وحدات سكنية مريحة سائلة المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما يقدمانه من دعم لكل محتاج في وطننا الغالي، فيما عبر عدد من المستفيدين عن فرحتهم باستلام مفاتيح السكن وامتنانهم لما تقوم به الجمعية من احتواء للمرضى وأسرهم مقدمين الشكر والتقدير للأميرة سميرة بنت عبدالله الفرحان على ما تبذله من جهد كبير في مساعدتهم سائلين المولى عز وجل أن يجزيها عنهم خير الجزاء وأن يحفظ حكومتنا الرشيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
برعاية الأميرة سميرة الفرحان.. "احتواء" توزع 15 وحدة سكنية على مستفيديها
سبق

أقامت الجمعية السعودية للفصام "احتواء" حفل توزيع الوحدات السكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان يوم أمس الثلاثاء وذلك بقاعة الحزم بالرياض في تمام الساعة السابعة مساءً ضمن إجراءات احترازية تامة بحضور رئيس مجلس الإدارة الأميرة سميرة بنت عبدالله الفرحان آل سعود وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة لمستفيدي الجمعية ومنسوبيها وعدد من الإعلاميين.

وأوضحت رئيسة مجلس الإدارة الأميرة سميرة بنت عبدالله الفرحان آل سعود أن الجمعية تسعى لمساعدة المستفيدين من أسر الجمعية بعقد شراكات مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية للتسهيل على ذوي الفصام وأسرهم، واليوم نحتفل بتوزيع 15 وحدة سكنية على المحتاجين منها بالتعاون مع وزارة الإسكان، وتسليم مفاتيح الوحدات لهم ورسم البسمة والسعادة على وجوه المستفيدين.

كما عبرت عن شكرها لوزارة الإسكان على ما قدمته للجمعية من دعم وتسهيل حصول مستفيديها على وحدات سكنية مريحة سائلة المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما يقدمانه من دعم لكل محتاج في وطننا الغالي، فيما عبر عدد من المستفيدين عن فرحتهم باستلام مفاتيح السكن وامتنانهم لما تقوم به الجمعية من احتواء للمرضى وأسرهم مقدمين الشكر والتقدير للأميرة سميرة بنت عبدالله الفرحان على ما تبذله من جهد كبير في مساعدتهم سائلين المولى عز وجل أن يجزيها عنهم خير الجزاء وأن يحفظ حكومتنا الرشيدة.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
01:03 AM

برعاية الأميرة سميرة الفرحان.. "احتواء" توزع 15 وحدة سكنية على مستفيديها

بالتعاون مع "الإسكان".. بحضور مجلس الإدارة وعدد من الإعلاميين ومنسوبي الجمعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
425

أقامت الجمعية السعودية للفصام "احتواء" حفل توزيع الوحدات السكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان يوم أمس الثلاثاء وذلك بقاعة الحزم بالرياض في تمام الساعة السابعة مساءً ضمن إجراءات احترازية تامة بحضور رئيس مجلس الإدارة الأميرة سميرة بنت عبدالله الفرحان آل سعود وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة لمستفيدي الجمعية ومنسوبيها وعدد من الإعلاميين.

وأوضحت رئيسة مجلس الإدارة الأميرة سميرة بنت عبدالله الفرحان آل سعود أن الجمعية تسعى لمساعدة المستفيدين من أسر الجمعية بعقد شراكات مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية للتسهيل على ذوي الفصام وأسرهم، واليوم نحتفل بتوزيع 15 وحدة سكنية على المحتاجين منها بالتعاون مع وزارة الإسكان، وتسليم مفاتيح الوحدات لهم ورسم البسمة والسعادة على وجوه المستفيدين.

كما عبرت عن شكرها لوزارة الإسكان على ما قدمته للجمعية من دعم وتسهيل حصول مستفيديها على وحدات سكنية مريحة سائلة المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما يقدمانه من دعم لكل محتاج في وطننا الغالي، فيما عبر عدد من المستفيدين عن فرحتهم باستلام مفاتيح السكن وامتنانهم لما تقوم به الجمعية من احتواء للمرضى وأسرهم مقدمين الشكر والتقدير للأميرة سميرة بنت عبدالله الفرحان على ما تبذله من جهد كبير في مساعدتهم سائلين المولى عز وجل أن يجزيها عنهم خير الجزاء وأن يحفظ حكومتنا الرشيدة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,857
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,042
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,395
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,814

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة