النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"شؤون ‫المسجد النبوي": اقتصار فتح المسجد على التوسعات والساحات فقط

أكدت تفويج دخول المصلين بما لا يزيد عن ٤٠٪ من الطاقة الاستيعابية

قالت وكالة شؤون ‫المسجد النبوي إن اقتصار فتح المسجد النبوي على التوسعات والساحات فقط دون الحرم القديم مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة.

وبينت الوكالة أن تفويج دخول المصلين للمسجد النبوي بما لا يزيد عن ٤٠٪ من الطاقة الاستيعابية مؤكدة رفع سجاد التوسعات والساحات كاملاً، وتكون الصلاة على الرخام.

وتأتي هذه الخطوة من قبل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة لمواجهة جائحة كورونا وضمن خطة وكالة المسجد النبوي في الفتح التدريجي للمسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية بدءاً من يوم الأحد المقبل.

المسجد النبوي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"شؤون ‫المسجد النبوي": اقتصار فتح المسجد على التوسعات والساحات فقط
سبق

قالت وكالة شؤون ‫المسجد النبوي إن اقتصار فتح المسجد النبوي على التوسعات والساحات فقط دون الحرم القديم مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة.

وبينت الوكالة أن تفويج دخول المصلين للمسجد النبوي بما لا يزيد عن ٤٠٪ من الطاقة الاستيعابية مؤكدة رفع سجاد التوسعات والساحات كاملاً، وتكون الصلاة على الرخام.

وتأتي هذه الخطوة من قبل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة لمواجهة جائحة كورونا وضمن خطة وكالة المسجد النبوي في الفتح التدريجي للمسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية بدءاً من يوم الأحد المقبل.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
12:24 AM

"شؤون ‫المسجد النبوي": اقتصار فتح المسجد على التوسعات والساحات فقط

أكدت تفويج دخول المصلين بما لا يزيد عن ٤٠٪ من الطاقة الاستيعابية

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
1
3,525

قالت وكالة شؤون ‫المسجد النبوي إن اقتصار فتح المسجد النبوي على التوسعات والساحات فقط دون الحرم القديم مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة.

وبينت الوكالة أن تفويج دخول المصلين للمسجد النبوي بما لا يزيد عن ٤٠٪ من الطاقة الاستيعابية مؤكدة رفع سجاد التوسعات والساحات كاملاً، وتكون الصلاة على الرخام.

وتأتي هذه الخطوة من قبل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة لمواجهة جائحة كورونا وضمن خطة وكالة المسجد النبوي في الفتح التدريجي للمسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية بدءاً من يوم الأحد المقبل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,627
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,915
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,933
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,710

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة