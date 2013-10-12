قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم: إن الهجوم التركي عدوان سافر يقوّض الحل السياسي في سوريا وينتهك سيادتها، ويهدد الدول العربية. ومن المقرّر أن تَعقد جامعة الدول العربية في القاهرة، اليوم السبت، بطلب مصري؛ اجتماعًا طارئًا على مستوى وزراء الخارجية لبحث العملية العسكرية التركية ضد المقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا. وانتقد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، في بيان عنه، ما وصفه "اعتداء غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو بالجامعة استغلالًا للظروف التي تمر بها والتطورات الحالية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي"، مؤكدًا وقوف الجامعة ضد تحركات أنقرة.

وزير خارجية مصر: الهجوم التركي على سوريا عدوان سافر يهدد الدول العربية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-12 قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم: إن الهجوم التركي عدوان سافر يقوّض الحل السياسي في سوريا وينتهك سيادتها، ويهدد الدول العربية.



ومن المقرّر أن تَعقد جامعة الدول العربية في القاهرة، اليوم السبت، بطلب مصري؛ اجتماعًا طارئًا على مستوى وزراء الخارجية لبحث العملية العسكرية التركية ضد المقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا.



وانتقد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، في بيان عنه، ما وصفه "اعتداء غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو بالجامعة استغلالًا للظروف التي تمر بها والتطورات الحالية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي"، مؤكدًا وقوف الجامعة ضد تحركات أنقرة.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441 02:04 PM

وزير خارجية مصر: الهجوم التركي على سوريا عدوان سافر يهدد الدول العربية شكري: يقوّض الحلّ السياسي وينتهك السيادة.. زكي: استغلّوا الظروف التي تمرّ بها





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قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم: إن الهجوم التركي عدوان سافر يقوّض الحل السياسي في سوريا وينتهك سيادتها، ويهدد الدول العربية.



ومن المقرّر أن تَعقد جامعة الدول العربية في القاهرة، اليوم السبت، بطلب مصري؛ اجتماعًا طارئًا على مستوى وزراء الخارجية لبحث العملية العسكرية التركية ضد المقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا.



وانتقد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، في بيان عنه، ما وصفه "اعتداء غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو بالجامعة استغلالًا للظروف التي تمر بها والتطورات الحالية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي"، مؤكدًا وقوف الجامعة ضد تحركات أنقرة.