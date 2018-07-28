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أمير الجوف يؤكّد خلال لقائه رؤساء المراكز بالقريات على متابعة أحوال المواطنين

شدّد على متابعة التعديات على الأراضي الحكومية والعمل على إيقافها وتطبيق النظام

أكّد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، خلال لقائه اليوم، رؤساء المراكز التابعة لمحافظة القريات، ضرورة متابعة وتفقد أحوال المواطنين في جميع مراكز وقرى المحافظة انسجاماً مع توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، والعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم ومراعاة مصالحهم في جميع القطاعات الحكومية، في ظل الدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وشدّد على متابعة التعديات على الأراضي الحكومية والعمل على إيقافها وتطبيق النظام بحق كل مَن تسوّل له نفسه التعدّي عليها.

حضر اللقاء وكيل الإمارة حسين آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله الجاسر.

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أمير الجوف يؤكّد خلال لقائه رؤساء المراكز بالقريات على متابعة أحوال المواطنين
سبق

أكّد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، خلال لقائه اليوم، رؤساء المراكز التابعة لمحافظة القريات، ضرورة متابعة وتفقد أحوال المواطنين في جميع مراكز وقرى المحافظة انسجاماً مع توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، والعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم ومراعاة مصالحهم في جميع القطاعات الحكومية، في ظل الدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وشدّد على متابعة التعديات على الأراضي الحكومية والعمل على إيقافها وتطبيق النظام بحق كل مَن تسوّل له نفسه التعدّي عليها.

حضر اللقاء وكيل الإمارة حسين آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله الجاسر.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
11:53 AM

أمير الجوف يؤكّد خلال لقائه رؤساء المراكز بالقريات على متابعة أحوال المواطنين

شدّد على متابعة التعديات على الأراضي الحكومية والعمل على إيقافها وتطبيق النظام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القريات
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أكّد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، خلال لقائه اليوم، رؤساء المراكز التابعة لمحافظة القريات، ضرورة متابعة وتفقد أحوال المواطنين في جميع مراكز وقرى المحافظة انسجاماً مع توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، والعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم ومراعاة مصالحهم في جميع القطاعات الحكومية، في ظل الدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وشدّد على متابعة التعديات على الأراضي الحكومية والعمل على إيقافها وتطبيق النظام بحق كل مَن تسوّل له نفسه التعدّي عليها.

حضر اللقاء وكيل الإمارة حسين آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله الجاسر.

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