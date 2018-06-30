جامعة حفر الباطن تفعّل القبول بتخصصات وأقسام أكاديمية جديدة

"القحطاني": ستدعم سوق العمل بالكفاءات المؤهلة وتسهم في تحقيق رؤية 2030

فعّلت جامعة حفر الباطن ممثلةً بعمادة القبول والتسجيل، عدداً من التخصصات والأقسام الأكاديمية الجديدة والأمور المتعلقة بالقبول للعام ١٤٣٩ -١٤٤٠هـ، وأطلقت بوابة القبول الإلكتروني وطورت من منهجية القبول والعمادة بشكل عام.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن فهاد القحطاني، أنه سيتم رفع الطاقة الاستيعابية في جميع التخصصات لاستيعاب أكبر قدر ممكن من خريجي وخريجات الثانوية العامة حسب إمكانات الجامعة، مشيراً إلى حرص ومتابعة مدير الجامعة لتحقيق رغبات أبناء المحافظة في تنوع التخصصات وزيادة أعداد القبول.

وأفاد أن مجلس الجامعة قرر اعتماد تفعيل القبول في مجموعة من الكليات والأقسام بمقر الجامعة بحفر الباطن التي ستدعم أيضاً سوق العمل بالكفاءات الوطنية المؤهلة وتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، مبيناً أن الكليات والأقسام الجديدة هي: كلية الصيدلة، وقسم الدراسات الإسلامية للبنين بكلية الآداب، وقسم اللغة العربية للبنين بكلية الآداب، وقسم إدارة وتقنية المعلومات الصحية البنين بكلية العلوم الطبية التطبيقية، وقسم التغذية الإكلينيكية للبنين والبنات بكلية العلوم الطبية التطبيقية.

ولفت "القحطاني" إلى أن الجامعة ستبدأ باستقبال طلبات الالتحاق لقبول الطلاب ابتداءً من يوم الأحد 17 شوال ويستمر لغاية 6 ذي القعدة عبر موقعها الإلكتروني www.uohb.edu.sa، وأن عمادة القبول والتسجيل بالجامعة استخدمت التقنية الإلكترونية في جميع تعاملاتها من استقبال الطلبات وإنهاء الإجراءات للمرشحين وتنشيط الطلبات، وإطلاق قنوات للتواصل مع المتقدمين والمتقدمات عبر حساب العمادة في وسائل التواصل الاجتماعي وتخصيص هاتف مباشر للرد على الاستفسارات لتوفير الجهد والوقت على المتقدم والمتقدمة وإرشاد الطلاب إلى طريقة تقديم طلب الالتحاق وتوجيههم بالمقاطع المرئية أو الصور والروابط التي تساعدهم على إكمال طلباتهم.