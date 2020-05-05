في جبهة الصلو.. الجيش اليمني يصد هجومًا للمليشيا الحوثية بمحافظة تعز

تكبيد الانقلابيين خسائر في الأرواح والعتاد

صدت قوات اللواء "35 مدرع" اليوم، هجومًا على مواقعها أسفل جبهة الصلو جنوب شرقي محافظة تعز، شنته مليشيا الحوثي الانقلابية من اتجاه مديرية دمنة خدير بالمحافظة.

وذكر مصدر عسكري في تصريح وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات اللواء "35 مدرع"، وبين المليشيا الحوثية عقب الهجوم، تمكنت خلاله قوات اللواء "35" من صد الهجوم، بعد تكبيد المليشيا خسائر في الأرواح والعتاد.

وأشار الوكالة إلى أن مليشيا الحوثي الانقلابية كانت قد استقدمت تعزيزات كبيرة لها خلال اليومين السابقين إلى مديرية دمنة خدير من مناطق الحوبان ومحافظة إب اليمنية.