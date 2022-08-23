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فيديو.. انتقادات لرئيس وزراء بريطانيا بعد وضع قدمه على طاولة بقصر الإليزيه

"الديلي ميل" تدافع: "ماكرون" هو من دعاه.. والأجواء كانت ودية

تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لانتقادات شديدة، بعد ظهوره في لقطة، أمس الخميس، وهو يضع قدمه على طاولة كانت أمامه، وذلك أثناء زيارته لقصر الإليزيه، مقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وحسب وكالة "رويترز"، ظهر "جونسون" وهو يمازح المصورين الصحفيين، ويضع قدمه لفترة وجيزة على طاولة القهوة في القصر الرئاسي الفرنسي، قبل أن يلوح لممثلي وسائل الإعلام في الغرفة، في حين شاهد "ماكرون" ما جرى وابتسم.
وجاء ذلك بعد أن تحدث "جونسون" و"ماكرون" للصحفيين في فناء الإليزيه.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد اعتبر محللون أن ما قام به "جونسون" يشير إلى عدم احترامه للفرنسيين.
كما وصف مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ما قام به" جونسون" بأنه "محرج" ويكشف عن الغرور.
لكن "الديلي ميل" تدافع عن "جونسون" قائلة: رغم هذه الانتقادات، يظهر فيديو الواقعة الرئيس الفرنسي وهو يضحك ويمزح مع جونسون مباشرة قبل التقاط الصورة، ثم يشير ماكرون إلى جونسون أنه يمكنه استخدام الطاولة كمسند للأقدام إذا رغب، كما يشير الرئيس الفرنسي حتى إلى حذاء جونسون وينقر على الطاولة، قبل أن يستجيب رئيس الوزراء البريطاني للدعوة للحظة، ثم يلوح للمصورين الصحفيين الذين حضروا اللقاء.

وتعلق الصحيفة قائلة: إن هذه اللقطات تكشف عن الأجواء الودية التي جرت فيها المباحثات بين ماكرون وجونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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فيديو.. انتقادات لرئيس وزراء بريطانيا بعد وضع قدمه على طاولة بقصر الإليزيه
سبق

تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لانتقادات شديدة، بعد ظهوره في لقطة، أمس الخميس، وهو يضع قدمه على طاولة كانت أمامه، وذلك أثناء زيارته لقصر الإليزيه، مقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وحسب وكالة "رويترز"، ظهر "جونسون" وهو يمازح المصورين الصحفيين، ويضع قدمه لفترة وجيزة على طاولة القهوة في القصر الرئاسي الفرنسي، قبل أن يلوح لممثلي وسائل الإعلام في الغرفة، في حين شاهد "ماكرون" ما جرى وابتسم.
وجاء ذلك بعد أن تحدث "جونسون" و"ماكرون" للصحفيين في فناء الإليزيه.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد اعتبر محللون أن ما قام به "جونسون" يشير إلى عدم احترامه للفرنسيين.
كما وصف مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ما قام به" جونسون" بأنه "محرج" ويكشف عن الغرور.
لكن "الديلي ميل" تدافع عن "جونسون" قائلة: رغم هذه الانتقادات، يظهر فيديو الواقعة الرئيس الفرنسي وهو يضحك ويمزح مع جونسون مباشرة قبل التقاط الصورة، ثم يشير ماكرون إلى جونسون أنه يمكنه استخدام الطاولة كمسند للأقدام إذا رغب، كما يشير الرئيس الفرنسي حتى إلى حذاء جونسون وينقر على الطاولة، قبل أن يستجيب رئيس الوزراء البريطاني للدعوة للحظة، ثم يلوح للمصورين الصحفيين الذين حضروا اللقاء.

وتعلق الصحيفة قائلة: إن هذه اللقطات تكشف عن الأجواء الودية التي جرت فيها المباحثات بين ماكرون وجونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
06:41 PM

فيديو.. انتقادات لرئيس وزراء بريطانيا بعد وضع قدمه على طاولة بقصر الإليزيه

"الديلي ميل" تدافع: "ماكرون" هو من دعاه.. والأجواء كانت ودية

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أيمن حسن - الرياض
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تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لانتقادات شديدة، بعد ظهوره في لقطة، أمس الخميس، وهو يضع قدمه على طاولة كانت أمامه، وذلك أثناء زيارته لقصر الإليزيه، مقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وحسب وكالة "رويترز"، ظهر "جونسون" وهو يمازح المصورين الصحفيين، ويضع قدمه لفترة وجيزة على طاولة القهوة في القصر الرئاسي الفرنسي، قبل أن يلوح لممثلي وسائل الإعلام في الغرفة، في حين شاهد "ماكرون" ما جرى وابتسم.
وجاء ذلك بعد أن تحدث "جونسون" و"ماكرون" للصحفيين في فناء الإليزيه.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد اعتبر محللون أن ما قام به "جونسون" يشير إلى عدم احترامه للفرنسيين.
كما وصف مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ما قام به" جونسون" بأنه "محرج" ويكشف عن الغرور.
لكن "الديلي ميل" تدافع عن "جونسون" قائلة: رغم هذه الانتقادات، يظهر فيديو الواقعة الرئيس الفرنسي وهو يضحك ويمزح مع جونسون مباشرة قبل التقاط الصورة، ثم يشير ماكرون إلى جونسون أنه يمكنه استخدام الطاولة كمسند للأقدام إذا رغب، كما يشير الرئيس الفرنسي حتى إلى حذاء جونسون وينقر على الطاولة، قبل أن يستجيب رئيس الوزراء البريطاني للدعوة للحظة، ثم يلوح للمصورين الصحفيين الذين حضروا اللقاء.

وتعلق الصحيفة قائلة: إن هذه اللقطات تكشف عن الأجواء الودية التي جرت فيها المباحثات بين ماكرون وجونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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