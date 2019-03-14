سفارة المملكة بالجزائر: تسهيل عودة المواطنين الموجودين خارج المملكة للوطن

ضمن إجراءات منع انتشار "كورونا"

طمأنت سفارة المملكة في الجزائر اليوم جميع المواطنين الزائرين والراغبين في العودة إلى الوطن بأن طلبها بتواصلهم معها يندرج ضمن الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة لمنع انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

ونوّهت السفارة في بيان، أنها تودّ الإيضاح بأن طلبها بتواصل المواطنين الزائرين في الجزائر، الراغبين في العودة إلى المملكة يأتي ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل عودة مواطنيها الموجودين خارج المملكة بصفة عامة، وذلك في ظل انتشار فيروس "كورونا" في الكثير من الدول حول العالم.