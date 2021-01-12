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دون الحاجة لطبيب.. نصائح بسيطة تمنع خطر "الديدان" عند الأطفال

بهدف تفادي تأثيرها على تغذيتهم وصحتهم وحياتهم اليومية بشكل كامل

بما أن الأطفال أكثر عُرضة للإصابة بالديدان مقارنة مع البالغين؛ فإن هذا الأمر يؤثر على تغذيتهم وصحتهم، وحتى حياتهم اليومية.

وقالت هيئة خدمات الصحة العامة في بريطانيا إن الديدان شائعة عند الأطفال وتنتشر بسهولة؛ مضيفة: "يمكنك علاجها دون الحاجة إلى رؤية طبيب".

ومن أعراض وجود الديدان عند الأطفال، وفق "سكاي نيوز عربية": ألم في البطن، وفقدان الشهية، وفقدان الوزن، والشعور الدائم بالجوع، والحكة المتواصلة في منطقة الشرج.

وذكرت الهيئة أنه يمكن تجنب الإصابة بالديدان في حال اتبع الطفل هذه النصائح: غسل اليدين باستمرار بعد استخدام المرحاض أو تغيير الحفاضات- الحفاظ على الأظافر القصيرة- غسل ملابس النوم والمناشف في درجة حرارة عادية- تطهير أسطح الحمام والمطبخ- التأكد من ارتداء الطفل ملابس داخلية في الليل وتغييرها في الصباح.

وشددت على ضرورة تحذير الأطفال من مخاطر عض الأظافر أو مص الإبهام، وأوصت بزيارة الطبيب في حال استمرت الأعراض في الظهور؛ بغية تحديد نوع الدودة التي توجد في أمعاء الطفل.

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دون الحاجة لطبيب.. نصائح بسيطة تمنع خطر "الديدان" عند الأطفال
سبق

بما أن الأطفال أكثر عُرضة للإصابة بالديدان مقارنة مع البالغين؛ فإن هذا الأمر يؤثر على تغذيتهم وصحتهم، وحتى حياتهم اليومية.

وقالت هيئة خدمات الصحة العامة في بريطانيا إن الديدان شائعة عند الأطفال وتنتشر بسهولة؛ مضيفة: "يمكنك علاجها دون الحاجة إلى رؤية طبيب".

ومن أعراض وجود الديدان عند الأطفال، وفق "سكاي نيوز عربية": ألم في البطن، وفقدان الشهية، وفقدان الوزن، والشعور الدائم بالجوع، والحكة المتواصلة في منطقة الشرج.

وذكرت الهيئة أنه يمكن تجنب الإصابة بالديدان في حال اتبع الطفل هذه النصائح: غسل اليدين باستمرار بعد استخدام المرحاض أو تغيير الحفاضات- الحفاظ على الأظافر القصيرة- غسل ملابس النوم والمناشف في درجة حرارة عادية- تطهير أسطح الحمام والمطبخ- التأكد من ارتداء الطفل ملابس داخلية في الليل وتغييرها في الصباح.

وشددت على ضرورة تحذير الأطفال من مخاطر عض الأظافر أو مص الإبهام، وأوصت بزيارة الطبيب في حال استمرت الأعراض في الظهور؛ بغية تحديد نوع الدودة التي توجد في أمعاء الطفل.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
09:24 AM

دون الحاجة لطبيب.. نصائح بسيطة تمنع خطر "الديدان" عند الأطفال

بهدف تفادي تأثيرها على تغذيتهم وصحتهم وحياتهم اليومية بشكل كامل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بما أن الأطفال أكثر عُرضة للإصابة بالديدان مقارنة مع البالغين؛ فإن هذا الأمر يؤثر على تغذيتهم وصحتهم، وحتى حياتهم اليومية.

وقالت هيئة خدمات الصحة العامة في بريطانيا إن الديدان شائعة عند الأطفال وتنتشر بسهولة؛ مضيفة: "يمكنك علاجها دون الحاجة إلى رؤية طبيب".

ومن أعراض وجود الديدان عند الأطفال، وفق "سكاي نيوز عربية": ألم في البطن، وفقدان الشهية، وفقدان الوزن، والشعور الدائم بالجوع، والحكة المتواصلة في منطقة الشرج.

وذكرت الهيئة أنه يمكن تجنب الإصابة بالديدان في حال اتبع الطفل هذه النصائح: غسل اليدين باستمرار بعد استخدام المرحاض أو تغيير الحفاضات- الحفاظ على الأظافر القصيرة- غسل ملابس النوم والمناشف في درجة حرارة عادية- تطهير أسطح الحمام والمطبخ- التأكد من ارتداء الطفل ملابس داخلية في الليل وتغييرها في الصباح.

وشددت على ضرورة تحذير الأطفال من مخاطر عض الأظافر أو مص الإبهام، وأوصت بزيارة الطبيب في حال استمرت الأعراض في الظهور؛ بغية تحديد نوع الدودة التي توجد في أمعاء الطفل.

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