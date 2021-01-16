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فلسطين: 427 إصابة جديدة بـ"كورونا"

سجلت 13 وفاة و847 حالة تعافٍ

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 427 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، و13 حالة وفاة، و847 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين، بلغت 91.6%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

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فلسطين: 427 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 427 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، و13 حالة وفاة، و847 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين، بلغت 91.6%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
05:16 PM

فلسطين: 427 إصابة جديدة بـ"كورونا"

سجلت 13 وفاة و847 حالة تعافٍ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 427 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، و13 حالة وفاة، و847 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين، بلغت 91.6%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

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