وزير الخارجية يلتقي نظيره الصومالي

استعرضا فرص تعزيز التنسيق الثنائي

الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال عبدالسعيد موسى علي؛ وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتَضَمّن اللقاءُ استعراض أوجه العلاقات الثنائية في العديد من مجالات التعاون المختلفة، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، ويحقق مزيدًا من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

وتَطَرق الجانبان إلى فرص تعزيز التنسيق الثنائي، بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم كل ما من شأنه أن يسهم في استقرار وحفظ الأمن والسلم الدوليين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاءَ سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية عصام بن إبراهيم بيت المال، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.