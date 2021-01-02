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لندن: دهم مقهى تجمّع فيه 50 شخصاً يدخنون الشيشة ويشاهدون مباراة لكرة القدم

في مخالفة صارخة للقيود المفروضة لمكافحة كورونا

دهمت شرطة لندن مقهى بمنطقة ويمبلي، تجمّع فيه نحو 50 شخصاً يدخنون الشيشة ويشاهدون مباراة لكرة القدم في أثناء الاستماع لموسيقى صاخبة، في مخالفة صارخة للقيود المفروضة بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الشرطة أن الحشد لاذوا بالفرار حين وصلت للمقهى ووجدت 21 "شيشة" مازال الجمر فيها متقداً في المقهى، طبقاً لـ "بي بي سي".

مالك المقهى الذي يقدم "الشيشة" يواجه غرامة محتملة تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني.

قائد الشرطة في المنطقة، قال "أنا أتفهم أن عام 2020 كان صعباً للكثيرين منا، لكن لم يحن الوقت بعد لتخفيف القيود التي فُرضت لمحاولة السيطرة على الفيروس".

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لندن: دهم مقهى تجمّع فيه 50 شخصاً يدخنون الشيشة ويشاهدون مباراة لكرة القدم
سبق

دهمت شرطة لندن مقهى بمنطقة ويمبلي، تجمّع فيه نحو 50 شخصاً يدخنون الشيشة ويشاهدون مباراة لكرة القدم في أثناء الاستماع لموسيقى صاخبة، في مخالفة صارخة للقيود المفروضة بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الشرطة أن الحشد لاذوا بالفرار حين وصلت للمقهى ووجدت 21 "شيشة" مازال الجمر فيها متقداً في المقهى، طبقاً لـ "بي بي سي".

مالك المقهى الذي يقدم "الشيشة" يواجه غرامة محتملة تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني.

قائد الشرطة في المنطقة، قال "أنا أتفهم أن عام 2020 كان صعباً للكثيرين منا، لكن لم يحن الوقت بعد لتخفيف القيود التي فُرضت لمحاولة السيطرة على الفيروس".

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
10:19 AM

لندن: دهم مقهى تجمّع فيه 50 شخصاً يدخنون الشيشة ويشاهدون مباراة لكرة القدم

في مخالفة صارخة للقيود المفروضة لمكافحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دهمت شرطة لندن مقهى بمنطقة ويمبلي، تجمّع فيه نحو 50 شخصاً يدخنون الشيشة ويشاهدون مباراة لكرة القدم في أثناء الاستماع لموسيقى صاخبة، في مخالفة صارخة للقيود المفروضة بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الشرطة أن الحشد لاذوا بالفرار حين وصلت للمقهى ووجدت 21 "شيشة" مازال الجمر فيها متقداً في المقهى، طبقاً لـ "بي بي سي".

مالك المقهى الذي يقدم "الشيشة" يواجه غرامة محتملة تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني.

قائد الشرطة في المنطقة، قال "أنا أتفهم أن عام 2020 كان صعباً للكثيرين منا، لكن لم يحن الوقت بعد لتخفيف القيود التي فُرضت لمحاولة السيطرة على الفيروس".

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