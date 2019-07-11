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الجهات الأمنية والفرق التطوعية تكثفان جهودهما للعثور على مفقود ينبع النخل

تغيب منذ مغادرته منزله صباح الأحد الماضي

تكثف الجهات الأمنية وبعض من الفرق التطوعية بمركز ينبع النخل، التابعة لمحافظة ينبع، وذوو المفقود ريان بن مطير العلوني، جهودهم للبحث عنه، حيث فقد صباح الأحد الماضي، بعد مغادرته المنزل دون عودة حتى الآن.

وقال والد المفقود "العلوني" إن ابنه "ريان" خرج فجر الأحد الماضي، من المنزل في حي التليعة بمركز ينبع النخل، ويبلغ من العمر 19 سنة، مضيفاً أنه جرى البحث عنه في كل مكان ولم يجدوه وتم إبلاغ الشرطة والإمارة، وحتى الآن لم يعثر عليه، واصفًا أنه يرتدي ملابس رياضية.

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الجهات الأمنية والفرق التطوعية تكثفان جهودهما للعثور على مفقود ينبع النخل
سبق

تكثف الجهات الأمنية وبعض من الفرق التطوعية بمركز ينبع النخل، التابعة لمحافظة ينبع، وذوو المفقود ريان بن مطير العلوني، جهودهم للبحث عنه، حيث فقد صباح الأحد الماضي، بعد مغادرته المنزل دون عودة حتى الآن.

وقال والد المفقود "العلوني" إن ابنه "ريان" خرج فجر الأحد الماضي، من المنزل في حي التليعة بمركز ينبع النخل، ويبلغ من العمر 19 سنة، مضيفاً أنه جرى البحث عنه في كل مكان ولم يجدوه وتم إبلاغ الشرطة والإمارة، وحتى الآن لم يعثر عليه، واصفًا أنه يرتدي ملابس رياضية.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
06:58 PM

الجهات الأمنية والفرق التطوعية تكثفان جهودهما للعثور على مفقود ينبع النخل

تغيب منذ مغادرته منزله صباح الأحد الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
16
32,905

تكثف الجهات الأمنية وبعض من الفرق التطوعية بمركز ينبع النخل، التابعة لمحافظة ينبع، وذوو المفقود ريان بن مطير العلوني، جهودهم للبحث عنه، حيث فقد صباح الأحد الماضي، بعد مغادرته المنزل دون عودة حتى الآن.

وقال والد المفقود "العلوني" إن ابنه "ريان" خرج فجر الأحد الماضي، من المنزل في حي التليعة بمركز ينبع النخل، ويبلغ من العمر 19 سنة، مضيفاً أنه جرى البحث عنه في كل مكان ولم يجدوه وتم إبلاغ الشرطة والإمارة، وحتى الآن لم يعثر عليه، واصفًا أنه يرتدي ملابس رياضية.

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