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زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب غرب إيران

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم محافظة كوجيلويه وبوير أحمد جنوب غربي إيران.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الزلزال وقع في منطقة سيخت وتسبب بانقطاع المياه والكهرباء وأضرار في بعض المنازل.
وأشارت إلى أنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى حتى الآن.

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زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب غرب إيران
سبق

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم محافظة كوجيلويه وبوير أحمد جنوب غربي إيران.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الزلزال وقع في منطقة سيخت وتسبب بانقطاع المياه والكهرباء وأضرار في بعض المنازل.
وأشارت إلى أنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى حتى الآن.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
12:11 AM

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب غرب إيران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم محافظة كوجيلويه وبوير أحمد جنوب غربي إيران.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الزلزال وقع في منطقة سيخت وتسبب بانقطاع المياه والكهرباء وأضرار في بعض المنازل.
وأشارت إلى أنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى حتى الآن.

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