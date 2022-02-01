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الفاتيكان يطالب ساسة لبنان بوضع نهاية لتربحهم من معاناة الشعب

"جالاجير" دعا إلى إعطاء المواطنين فرصة لرسم مستقبلهم

انتقد المطران بول ريتشارد جالاجير أمين سر الفاتيكان للعلاقات مع الدول الساسة اللبنانيين أثناء زيارته بيروت، اليوم (الثلاثاء)، مطالباً بوضع "نهاية لتربح القلة من معاناة الكثرة"، وسط أزمة مالية زادت بدرجة كبيرة معدلات الفقر في البلاد.

وقال "جالاجير" بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون في القصر الرئاسي في بعبدا: "يتعين وضع نهاية لتربح القلة من معاناة الكثرة. لا للمزيد من أنصاف الحقائق التي تحبط طموحات الشعب"، وفقاً لـ"رويترز".

وحذر المطران من التدخل الأجنبي في شؤون لبنان.

وقال: "توقفوا عن استغلال لبنان والشرق الأوسط لمصالح ومكاسب خارجية".

وأضاف "جالاجير": "يجب إعطاء الشعب اللبناني الفرصة لرسم مستقبل أفضل على أرضه دون تدخل لا داعي له".

وأشار إلى أن البابا فرنسيس يرغب في زيارة لبنان قريباً.

وجاءت تصريحات المطران "جالاجير" بعد أسبوع من انتقاد البنك الدولي للطبقة الحاكمة اللبنانية، واتهامه لها بتدبير إحدى أسوأ حالات الكساد الاقتصادي الوطني في العالم بإحكام قبضتها الاستغلالية على الموارد.

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الفاتيكان يطالب ساسة لبنان بوضع نهاية لتربحهم من معاناة الشعب
سبق

انتقد المطران بول ريتشارد جالاجير أمين سر الفاتيكان للعلاقات مع الدول الساسة اللبنانيين أثناء زيارته بيروت، اليوم (الثلاثاء)، مطالباً بوضع "نهاية لتربح القلة من معاناة الكثرة"، وسط أزمة مالية زادت بدرجة كبيرة معدلات الفقر في البلاد.

وقال "جالاجير" بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون في القصر الرئاسي في بعبدا: "يتعين وضع نهاية لتربح القلة من معاناة الكثرة. لا للمزيد من أنصاف الحقائق التي تحبط طموحات الشعب"، وفقاً لـ"رويترز".

وحذر المطران من التدخل الأجنبي في شؤون لبنان.

وقال: "توقفوا عن استغلال لبنان والشرق الأوسط لمصالح ومكاسب خارجية".

وأضاف "جالاجير": "يجب إعطاء الشعب اللبناني الفرصة لرسم مستقبل أفضل على أرضه دون تدخل لا داعي له".

وأشار إلى أن البابا فرنسيس يرغب في زيارة لبنان قريباً.

وجاءت تصريحات المطران "جالاجير" بعد أسبوع من انتقاد البنك الدولي للطبقة الحاكمة اللبنانية، واتهامه لها بتدبير إحدى أسوأ حالات الكساد الاقتصادي الوطني في العالم بإحكام قبضتها الاستغلالية على الموارد.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
02:55 PM

الفاتيكان يطالب ساسة لبنان بوضع نهاية لتربحهم من معاناة الشعب

"جالاجير" دعا إلى إعطاء المواطنين فرصة لرسم مستقبلهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتقد المطران بول ريتشارد جالاجير أمين سر الفاتيكان للعلاقات مع الدول الساسة اللبنانيين أثناء زيارته بيروت، اليوم (الثلاثاء)، مطالباً بوضع "نهاية لتربح القلة من معاناة الكثرة"، وسط أزمة مالية زادت بدرجة كبيرة معدلات الفقر في البلاد.

وقال "جالاجير" بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون في القصر الرئاسي في بعبدا: "يتعين وضع نهاية لتربح القلة من معاناة الكثرة. لا للمزيد من أنصاف الحقائق التي تحبط طموحات الشعب"، وفقاً لـ"رويترز".

وحذر المطران من التدخل الأجنبي في شؤون لبنان.

وقال: "توقفوا عن استغلال لبنان والشرق الأوسط لمصالح ومكاسب خارجية".

وأضاف "جالاجير": "يجب إعطاء الشعب اللبناني الفرصة لرسم مستقبل أفضل على أرضه دون تدخل لا داعي له".

وأشار إلى أن البابا فرنسيس يرغب في زيارة لبنان قريباً.

وجاءت تصريحات المطران "جالاجير" بعد أسبوع من انتقاد البنك الدولي للطبقة الحاكمة اللبنانية، واتهامه لها بتدبير إحدى أسوأ حالات الكساد الاقتصادي الوطني في العالم بإحكام قبضتها الاستغلالية على الموارد.

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