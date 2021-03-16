دور رعاية المسنين بالرياض تنظِّم ملتقى "كبار السن من منظور اجتماعي"

بحضور "الحربي" و"58" مستفيدًا من الأخصائيين والمهتمين بهذا الشأن

نظَّمت دور الرعاية الاجتماعية للمسنين والمسنات في الرياض صباح اليوم ملتقى "اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية" تحت شعار "كبار السن من منظور الخدمة الاجتماعية"، بحضور المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد الحربي، و"58" مستفيدًا ومستفيدة من الأخصائيين والأخصائيات، والمهتمين والمهتمات بالشأن الاجتماعي.

وتفصيلاً، تضمَّن الملتقى العديد من الفقرات التي شارك فيها المسنون والمسنات، إضافة إلى محاضرة تثقيفية، قدمتها الدكتورة هند الميزر، وتحدثت فيها عن مفهوم الخدمة الاجتماعية ومجالاتها، ودورها في رعاية كبار السن. كما عرض الملتقى بعض العروض المرئية عن الخدمات المقدَّمة للمسنين والمسنات في دور الرعاية، وأهم المبادرات والشراكات التي تم إبرامها مع القطاع غير الربحي لخدمة فئات المسنين والكادر العامل معهم.

ومن جهته، شدَّد الدكتور الحربي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة على الرعاية المتكاملة التي يحظى بها كبار السن من حكومتنا الرشيدة ممثلةً في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ للمساهمة في الحفاظ على حقوقهم، واستثمار خبراتهم، ودمجهم بالمجتمع من خلال العديد من الخطط والاستراتيجيات للوصول بهم إلى الحياة الكريمة التي كفلها لهم ديننا الإسلامي.