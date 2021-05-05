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شركات سياحة.. تنبيه السفارة في إندونيسيا يؤكد فتح الدول المحظورة أمام السعوديين

في سياق الإجراءات الوقائية

أكد السفير عصام الثقفي سفير خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا، اليوم، على السعوديين الراغبين في السفر إلى إندونيسيا الالتزام بالشرط الأساسي للراغبين بالسفر إلى جاكرتا وهو الحجر الصحي لـ5 أيام في الفنادق على نفقة السائح، والتأشيرة المسبقة عن طريق التقديم الإلكتروني مع تحمل الزائر كافة النفقات؛ جاء ذلك عبر اتصال هاتفي بقناة الإخبارية السعودية.

ونشرت السفارة عبر حسابها في تويتر قرارات السلطات الإندونيسية المطلوبة لكل من يريد السفر إلى إندونيسيا حاليًّا، وكانت الجمهورية الإندونيسية ضمن قائمة الدول العشرين المحظورة للسفر من فبراير 2021 بقرار وزارة الداخلية السعودية بتعليق السماح بدخول غير المواطنين والدبلوماسيين وعائلاتهم مؤقتًا للقادمين من 20 دولة في سياق الإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا.

من ناحية أخرى أكدت لـ"سبق" العديد من وكالات السفر والسياحة أن أنظمة الحجز على رحلات القدوم والمغادرة تعمل في عدة دول من الدول العشرين المحظورة مثل الإمارات ومصر، وأوضحت الشركات أن بيان السفارة في إندونيسيا لا يحظر من القدوم ولا يمنع السفر للسعوديين، بل قام بالتنبيه الإجراءات التي يجب اتباعها عند القدوم.

جدير بالذكر أن قائمة الدول العشرين التي يحظر دخول غير المواطنين والدبلوماسيين منها لفترة مؤقتة كل من: "جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية إندونيسيا، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب إفريقيا، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، واليابان".

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1389932820592746500?s=20

سفير خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا السفير عصام الثقفي

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

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شركات سياحة.. تنبيه السفارة في إندونيسيا يؤكد فتح الدول المحظورة أمام السعوديين
سبق

أكد السفير عصام الثقفي سفير خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا، اليوم، على السعوديين الراغبين في السفر إلى إندونيسيا الالتزام بالشرط الأساسي للراغبين بالسفر إلى جاكرتا وهو الحجر الصحي لـ5 أيام في الفنادق على نفقة السائح، والتأشيرة المسبقة عن طريق التقديم الإلكتروني مع تحمل الزائر كافة النفقات؛ جاء ذلك عبر اتصال هاتفي بقناة الإخبارية السعودية.

ونشرت السفارة عبر حسابها في تويتر قرارات السلطات الإندونيسية المطلوبة لكل من يريد السفر إلى إندونيسيا حاليًّا، وكانت الجمهورية الإندونيسية ضمن قائمة الدول العشرين المحظورة للسفر من فبراير 2021 بقرار وزارة الداخلية السعودية بتعليق السماح بدخول غير المواطنين والدبلوماسيين وعائلاتهم مؤقتًا للقادمين من 20 دولة في سياق الإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا.

من ناحية أخرى أكدت لـ"سبق" العديد من وكالات السفر والسياحة أن أنظمة الحجز على رحلات القدوم والمغادرة تعمل في عدة دول من الدول العشرين المحظورة مثل الإمارات ومصر، وأوضحت الشركات أن بيان السفارة في إندونيسيا لا يحظر من القدوم ولا يمنع السفر للسعوديين، بل قام بالتنبيه الإجراءات التي يجب اتباعها عند القدوم.

جدير بالذكر أن قائمة الدول العشرين التي يحظر دخول غير المواطنين والدبلوماسيين منها لفترة مؤقتة كل من: "جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية إندونيسيا، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب إفريقيا، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، واليابان".

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1389932820592746500?s=20

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
08:48 PM

شركات سياحة.. تنبيه السفارة في إندونيسيا يؤكد فتح الدول المحظورة أمام السعوديين

في سياق الإجراءات الوقائية

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خالد خليل - الرياض
5
7,003

أكد السفير عصام الثقفي سفير خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا، اليوم، على السعوديين الراغبين في السفر إلى إندونيسيا الالتزام بالشرط الأساسي للراغبين بالسفر إلى جاكرتا وهو الحجر الصحي لـ5 أيام في الفنادق على نفقة السائح، والتأشيرة المسبقة عن طريق التقديم الإلكتروني مع تحمل الزائر كافة النفقات؛ جاء ذلك عبر اتصال هاتفي بقناة الإخبارية السعودية.

ونشرت السفارة عبر حسابها في تويتر قرارات السلطات الإندونيسية المطلوبة لكل من يريد السفر إلى إندونيسيا حاليًّا، وكانت الجمهورية الإندونيسية ضمن قائمة الدول العشرين المحظورة للسفر من فبراير 2021 بقرار وزارة الداخلية السعودية بتعليق السماح بدخول غير المواطنين والدبلوماسيين وعائلاتهم مؤقتًا للقادمين من 20 دولة في سياق الإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا.

من ناحية أخرى أكدت لـ"سبق" العديد من وكالات السفر والسياحة أن أنظمة الحجز على رحلات القدوم والمغادرة تعمل في عدة دول من الدول العشرين المحظورة مثل الإمارات ومصر، وأوضحت الشركات أن بيان السفارة في إندونيسيا لا يحظر من القدوم ولا يمنع السفر للسعوديين، بل قام بالتنبيه الإجراءات التي يجب اتباعها عند القدوم.

جدير بالذكر أن قائمة الدول العشرين التي يحظر دخول غير المواطنين والدبلوماسيين منها لفترة مؤقتة كل من: "جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية إندونيسيا، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب إفريقيا، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، واليابان".

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1389932820592746500?s=20

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