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برنامج الابتعاث ينظم النسخة السعودية من كأس الأبطال الدولية

بمشاركة 6 فرق وعلى مدار 12 يومًا

ينظم برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة، النسخة السعودية من كأس الأبطال الدولية في المنطقة الشرقية خلال الفترة من الثامن من شهر رمضان الموافق 20 أبريل الجاري حتى العشرين منه الموافق الثاني من مايو المقبل، وذلك بمشاركة أندية: الاتفاق، الفتح، القادسية، النصر، وفريقين سيمثلان برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم "أبيض - أخضر".

وسيحتضن ملعبا الأمير محمد بن فهد في الدمام وملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، مواجهات البطولة؛ حيث تم تقسيم الفرق لمجموعتين يتأهل متصـدر كل مجموعة إلى المباراة النهائية؛ حيث ضمت المجموعة الأولـى كلًّا مـن: الاتفاق، الفتح، صقور المستقبل السعودي "الأخضر"، فيما ضمت المجموعة الثانية: النصر، القادسية، صقور المستقبل السعودي "الأبيض".

يذكر أن فريقي برنامج الابتعاث قد حققا نتائج ومستويات مميزة في بطولـة كأس الأبطال الدولية التي نظمها البرنامج في إسبانيا بمشاركة أنديـة: برشلونة، أتلتيكـو مدريد، فالنسيا، سرقسطة وألميريا، إضافة إلى كورنيا، ناستيك دي تاراغونا ورايـو ماخاذاهوندا. ويأتي تنظيمه للبطولة في المنطقة الشرقية استكمالًا لبرنامجه الداخلي قبل إجازة عيد الفطر المبارك، على أن تغادر البعثة مجددًا بعد العيد لاستكمال البرنامج.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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برنامج الابتعاث ينظم النسخة السعودية من كأس الأبطال الدولية
سبق

ينظم برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة، النسخة السعودية من كأس الأبطال الدولية في المنطقة الشرقية خلال الفترة من الثامن من شهر رمضان الموافق 20 أبريل الجاري حتى العشرين منه الموافق الثاني من مايو المقبل، وذلك بمشاركة أندية: الاتفاق، الفتح، القادسية، النصر، وفريقين سيمثلان برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم "أبيض - أخضر".

وسيحتضن ملعبا الأمير محمد بن فهد في الدمام وملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، مواجهات البطولة؛ حيث تم تقسيم الفرق لمجموعتين يتأهل متصـدر كل مجموعة إلى المباراة النهائية؛ حيث ضمت المجموعة الأولـى كلًّا مـن: الاتفاق، الفتح، صقور المستقبل السعودي "الأخضر"، فيما ضمت المجموعة الثانية: النصر، القادسية، صقور المستقبل السعودي "الأبيض".

يذكر أن فريقي برنامج الابتعاث قد حققا نتائج ومستويات مميزة في بطولـة كأس الأبطال الدولية التي نظمها البرنامج في إسبانيا بمشاركة أنديـة: برشلونة، أتلتيكـو مدريد، فالنسيا، سرقسطة وألميريا، إضافة إلى كورنيا، ناستيك دي تاراغونا ورايـو ماخاذاهوندا. ويأتي تنظيمه للبطولة في المنطقة الشرقية استكمالًا لبرنامجه الداخلي قبل إجازة عيد الفطر المبارك، على أن تغادر البعثة مجددًا بعد العيد لاستكمال البرنامج.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
08:12 PM

برنامج الابتعاث ينظم النسخة السعودية من كأس الأبطال الدولية

بمشاركة 6 فرق وعلى مدار 12 يومًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينظم برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة، النسخة السعودية من كأس الأبطال الدولية في المنطقة الشرقية خلال الفترة من الثامن من شهر رمضان الموافق 20 أبريل الجاري حتى العشرين منه الموافق الثاني من مايو المقبل، وذلك بمشاركة أندية: الاتفاق، الفتح، القادسية، النصر، وفريقين سيمثلان برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم "أبيض - أخضر".

وسيحتضن ملعبا الأمير محمد بن فهد في الدمام وملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، مواجهات البطولة؛ حيث تم تقسيم الفرق لمجموعتين يتأهل متصـدر كل مجموعة إلى المباراة النهائية؛ حيث ضمت المجموعة الأولـى كلًّا مـن: الاتفاق، الفتح، صقور المستقبل السعودي "الأخضر"، فيما ضمت المجموعة الثانية: النصر، القادسية، صقور المستقبل السعودي "الأبيض".

يذكر أن فريقي برنامج الابتعاث قد حققا نتائج ومستويات مميزة في بطولـة كأس الأبطال الدولية التي نظمها البرنامج في إسبانيا بمشاركة أنديـة: برشلونة، أتلتيكـو مدريد، فالنسيا، سرقسطة وألميريا، إضافة إلى كورنيا، ناستيك دي تاراغونا ورايـو ماخاذاهوندا. ويأتي تنظيمه للبطولة في المنطقة الشرقية استكمالًا لبرنامجه الداخلي قبل إجازة عيد الفطر المبارك، على أن تغادر البعثة مجددًا بعد العيد لاستكمال البرنامج.

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