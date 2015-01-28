النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 253 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 208 خلال الـ24 ساعة الماضية

رياح نشطة وباردة.. "المسند": استقرار جوي عدا أجزاء من مكة والمدينة

جنوبية وجنوبية غربية دافئة بالوسطى والشرقية.. وشمالية غربية باردة بالشمال

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، أن يستمر الاستقرار الجوي العام اليوم على معظم المناطق.

وقال "المسند": "يستمر الاستقرار الجوي العام على معظم المناطق، عدا أجزاء من منطقة #المدينة فمن المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة خاصة على الجزء الغربي منها، إضافة إلى شمال غرب منطقة #مكة ما بين #جدة و#رابغ.. هذا والله أعلم".

وأضاف: "تكون الرياح اليوم جنوبية إلى جنوبية غربية دافئة، وتكون نشطة في الوسطى والشرقية، وتكون شمالية غربية باردة في الشمال والشمال الغربي.. هذا والله أعلم".

الدكتور عبدالله المسند الحالات المناخية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رياح نشطة وباردة.. "المسند": استقرار جوي عدا أجزاء من مكة والمدينة
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، أن يستمر الاستقرار الجوي العام اليوم على معظم المناطق.

وقال "المسند": "يستمر الاستقرار الجوي العام على معظم المناطق، عدا أجزاء من منطقة #المدينة فمن المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة خاصة على الجزء الغربي منها، إضافة إلى شمال غرب منطقة #مكة ما بين #جدة و#رابغ.. هذا والله أعلم".

وأضاف: "تكون الرياح اليوم جنوبية إلى جنوبية غربية دافئة، وتكون نشطة في الوسطى والشرقية، وتكون شمالية غربية باردة في الشمال والشمال الغربي.. هذا والله أعلم".

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
11:14 AM

رياح نشطة وباردة.. "المسند": استقرار جوي عدا أجزاء من مكة والمدينة

جنوبية وجنوبية غربية دافئة بالوسطى والشرقية.. وشمالية غربية باردة بالشمال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,946

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، أن يستمر الاستقرار الجوي العام اليوم على معظم المناطق.

وقال "المسند": "يستمر الاستقرار الجوي العام على معظم المناطق، عدا أجزاء من منطقة #المدينة فمن المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة خاصة على الجزء الغربي منها، إضافة إلى شمال غرب منطقة #مكة ما بين #جدة و#رابغ.. هذا والله أعلم".

وأضاف: "تكون الرياح اليوم جنوبية إلى جنوبية غربية دافئة، وتكون نشطة في الوسطى والشرقية، وتكون شمالية غربية باردة في الشمال والشمال الغربي.. هذا والله أعلم".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,630
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,188
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,128
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,024

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة