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لمَن ليس لديهم "إنترنت".. "التعليم" تنشر جداول الحصص على قنوات "عين"

أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يعودون للدراسة في مستهل عام دراسي استثنائي

دعت وزارة التعليم الطلاب والطالبات الذين لم يتوافر لديهم جهاز ذكي أو إنترنت، إلى حضور دروسهم من خلال قنوات عين التعليمية على التردد التالي: عرب سات التردد / 12437 استقطاب / عمودي معدل الترميز / 27500 الإرسال / DVB-S2.

وتضمنت الجداول التي نشرتها الوزارة عبر حسابها في تويتر، اليوم الأحد، جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الأول، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://youtube.com/dorosien

وأيضاً جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الأول، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

كما نشر حساب الوزارة جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الأول، وجدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع الأول.

ويعود أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، اليوم الأحد، في مستهل عام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا؛ لمواصلة رحلتهم التعليمية عن بُعد تحت شعار "مدرستي في بيتي".

وأكملت وزارة التعليم جميع استعداداتها وخططها التعليمية، من خلال توفير جميع الكتب الدراسية وضمان آلية توزيعها للطلاب والطالبات وفق إجراءات احترازية داخل المدرسة، إلى جانب تهيئة "منصة مدرستي" للتعليم عن بُعد؛ متضمنةً جميع الأدلة الاسترشادية للاستخدام من قِبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، والمعلمين والمعلمات، وقادة المدارس والمشرفين التربويين.

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لمَن ليس لديهم "إنترنت".. "التعليم" تنشر جداول الحصص على قنوات "عين"
سبق

دعت وزارة التعليم الطلاب والطالبات الذين لم يتوافر لديهم جهاز ذكي أو إنترنت، إلى حضور دروسهم من خلال قنوات عين التعليمية على التردد التالي: عرب سات التردد / 12437 استقطاب / عمودي معدل الترميز / 27500 الإرسال / DVB-S2.

وتضمنت الجداول التي نشرتها الوزارة عبر حسابها في تويتر، اليوم الأحد، جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الأول، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://youtube.com/dorosien

وأيضاً جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الأول، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

كما نشر حساب الوزارة جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الأول، وجدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع الأول.

ويعود أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، اليوم الأحد، في مستهل عام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا؛ لمواصلة رحلتهم التعليمية عن بُعد تحت شعار "مدرستي في بيتي".

وأكملت وزارة التعليم جميع استعداداتها وخططها التعليمية، من خلال توفير جميع الكتب الدراسية وضمان آلية توزيعها للطلاب والطالبات وفق إجراءات احترازية داخل المدرسة، إلى جانب تهيئة "منصة مدرستي" للتعليم عن بُعد؛ متضمنةً جميع الأدلة الاسترشادية للاستخدام من قِبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، والمعلمين والمعلمات، وقادة المدارس والمشرفين التربويين.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
09:10 AM

لمَن ليس لديهم "إنترنت".. "التعليم" تنشر جداول الحصص على قنوات "عين"

أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يعودون للدراسة في مستهل عام دراسي استثنائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت وزارة التعليم الطلاب والطالبات الذين لم يتوافر لديهم جهاز ذكي أو إنترنت، إلى حضور دروسهم من خلال قنوات عين التعليمية على التردد التالي: عرب سات التردد / 12437 استقطاب / عمودي معدل الترميز / 27500 الإرسال / DVB-S2.

وتضمنت الجداول التي نشرتها الوزارة عبر حسابها في تويتر، اليوم الأحد، جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الأول، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://youtube.com/dorosien

وأيضاً جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الأول، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

كما نشر حساب الوزارة جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الأول، وجدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع الأول.

ويعود أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، اليوم الأحد، في مستهل عام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا؛ لمواصلة رحلتهم التعليمية عن بُعد تحت شعار "مدرستي في بيتي".

وأكملت وزارة التعليم جميع استعداداتها وخططها التعليمية، من خلال توفير جميع الكتب الدراسية وضمان آلية توزيعها للطلاب والطالبات وفق إجراءات احترازية داخل المدرسة، إلى جانب تهيئة "منصة مدرستي" للتعليم عن بُعد؛ متضمنةً جميع الأدلة الاسترشادية للاستخدام من قِبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، والمعلمين والمعلمات، وقادة المدارس والمشرفين التربويين.

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