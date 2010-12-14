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شرطة جازان: القبض على 3 أشخاص لإيوائهم 36 مخالفاً لنظام أمن الحدود

جرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى جهة الاختصاص

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة وقوة المهمات والواجبات الخاصة بمحافظة العارضة، من القبض على 3 أشخاص؛ مواطن ومقيمَين من الجنسيتين اليمنية والبنجلادشية، لإيوائهم 36 مخالفاً لنظام أمن الحدود، 35 من الجنسية اليمنية، ومخالف من الجنسية الإثيوبية داخل مزرعة المواطن، وضُبط بحوزتهم 5250 كيساً من أحد منتجات التبغ، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، ومقدمي الإيواء لهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأكّد المتحدث الإعلامي أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن "مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود" على الرقم 911 بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

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شرطة جازان: القبض على 3 أشخاص لإيوائهم 36 مخالفاً لنظام أمن الحدود
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة وقوة المهمات والواجبات الخاصة بمحافظة العارضة، من القبض على 3 أشخاص؛ مواطن ومقيمَين من الجنسيتين اليمنية والبنجلادشية، لإيوائهم 36 مخالفاً لنظام أمن الحدود، 35 من الجنسية اليمنية، ومخالف من الجنسية الإثيوبية داخل مزرعة المواطن، وضُبط بحوزتهم 5250 كيساً من أحد منتجات التبغ، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، ومقدمي الإيواء لهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأكّد المتحدث الإعلامي أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن "مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود" على الرقم 911 بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
10:04 AM

شرطة جازان: القبض على 3 أشخاص لإيوائهم 36 مخالفاً لنظام أمن الحدود

جرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى جهة الاختصاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة وقوة المهمات والواجبات الخاصة بمحافظة العارضة، من القبض على 3 أشخاص؛ مواطن ومقيمَين من الجنسيتين اليمنية والبنجلادشية، لإيوائهم 36 مخالفاً لنظام أمن الحدود، 35 من الجنسية اليمنية، ومخالف من الجنسية الإثيوبية داخل مزرعة المواطن، وضُبط بحوزتهم 5250 كيساً من أحد منتجات التبغ، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، ومقدمي الإيواء لهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأكّد المتحدث الإعلامي أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن "مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود" على الرقم 911 بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

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