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"بنيان توقع اتفاقية تعاون مع وزارة الموارد البشرية

خلال زيارة وكيل وزارة الإسكان

استقبلت جمعية "بنيان" الخيرية، وكيل وزارة الإسكان للإسكان التنموي أحمد القرعاوي، وعددًا من قيادات الوزارة.

واطلع "القرعاوي" على منجزات الجمعية في مجال الإسكان التنموي، وكان في استقباله أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وعدد من موظفات الجمعية. وكرم المستشار المالي والإداري للجمعية، ندى البواردي، والجمعية.

ووقعت رئيس مجلس إدارة جمعية بنيان فوزية المعجل، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتأهيل والتوجيه الاجتماعي الدكتور عبد الله بن أحمد الوهيبي؛ اتفاقية تعاون.

وتهدف الاتفاقية التي وُقِّعت بحضور نائب وزير الموارد البشرية ماجد بن عبد الرحيم الغانمي، إلى توفير وحدات سكنية للفتيات اليتيمات وفق ضوابط واشتراطات محددة من خلال التعاون والعمل المشترك، بما يضمن تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

يذكر أن الاتفاقية تأتي تعزيزاً للتعاون والعمل المشترك بين قطاعات الدولة ومؤسساتها الخاصة كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بنيان توقع اتفاقية تعاون مع وزارة الموارد البشرية
سبق

استقبلت جمعية "بنيان" الخيرية، وكيل وزارة الإسكان للإسكان التنموي أحمد القرعاوي، وعددًا من قيادات الوزارة.

واطلع "القرعاوي" على منجزات الجمعية في مجال الإسكان التنموي، وكان في استقباله أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وعدد من موظفات الجمعية. وكرم المستشار المالي والإداري للجمعية، ندى البواردي، والجمعية.

ووقعت رئيس مجلس إدارة جمعية بنيان فوزية المعجل، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتأهيل والتوجيه الاجتماعي الدكتور عبد الله بن أحمد الوهيبي؛ اتفاقية تعاون.

وتهدف الاتفاقية التي وُقِّعت بحضور نائب وزير الموارد البشرية ماجد بن عبد الرحيم الغانمي، إلى توفير وحدات سكنية للفتيات اليتيمات وفق ضوابط واشتراطات محددة من خلال التعاون والعمل المشترك، بما يضمن تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

يذكر أن الاتفاقية تأتي تعزيزاً للتعاون والعمل المشترك بين قطاعات الدولة ومؤسساتها الخاصة كافة.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
07:12 PM

"بنيان توقع اتفاقية تعاون مع وزارة الموارد البشرية

خلال زيارة وكيل وزارة الإسكان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبلت جمعية "بنيان" الخيرية، وكيل وزارة الإسكان للإسكان التنموي أحمد القرعاوي، وعددًا من قيادات الوزارة.

واطلع "القرعاوي" على منجزات الجمعية في مجال الإسكان التنموي، وكان في استقباله أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وعدد من موظفات الجمعية. وكرم المستشار المالي والإداري للجمعية، ندى البواردي، والجمعية.

ووقعت رئيس مجلس إدارة جمعية بنيان فوزية المعجل، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتأهيل والتوجيه الاجتماعي الدكتور عبد الله بن أحمد الوهيبي؛ اتفاقية تعاون.

وتهدف الاتفاقية التي وُقِّعت بحضور نائب وزير الموارد البشرية ماجد بن عبد الرحيم الغانمي، إلى توفير وحدات سكنية للفتيات اليتيمات وفق ضوابط واشتراطات محددة من خلال التعاون والعمل المشترك، بما يضمن تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

يذكر أن الاتفاقية تأتي تعزيزاً للتعاون والعمل المشترك بين قطاعات الدولة ومؤسساتها الخاصة كافة.

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