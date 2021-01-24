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أمير جازان يدشّن "مركز النقل الطبي" بمستشفى بني مالك بجازان

بتكلفة أكثر من 500 ألف ريال

‬دشّن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وبحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، مركز النقل الطبي بمستشفى بني مالك، والذي تم إنشاؤه بتكلفة أكثر من 500 ألف ريال كدعم من مؤسسة منصور المالكي للمواشي، ومساهمةً منهم تجاه المشاركة في تنمية القطاع الصحي وفق رؤية المملكة 2030.

وأوضح مساعد مدير عام صحة جازان الدكتور عواجي بن قاسم النعمي أن مشروع مركز النقل الطبي بمستشفى بني مالك بجازان يعدّ من المشاريع الفريدة والرائدة والأول من نوعه على مستوى صحة منطقة جازان، والذي يقدّم خدماته الطارئة لمرضى القطاع الجبلي والبالغ عددهم أكثر من 500 ألف من محافظات الدائر وفيفا والعيدابي.

وأوضح أن المركز يضم عددًا من الوحدات المزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات العالية التي تعمل على مراقبة الوضع الصحي في القطاع الجبلي كوحدة التخطيط والاستعداد للطوارئ والكوارث مرتبطة وبشكل مباشر مع المركز الرئيسي لإدارة الأزمات الصحية بمقر المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بجازان؛ إذ يضم عددًا من شاشات المراقبة على شكل مؤشرات تساعد المختصين في التنبؤ بالمشكلات قبل حدوثها، لا سمح الله، ومعالجتها قبل وقوعها من قِبل أصحاب القرار.

وأشاد "النعمي" بالكوادر الصحية المتخصصة في مجال الإسعاف والطوارئ والموجودة على مدار الساعة من أجل خدمة المرضى والعمل على نقلهم وتحويلهم بين المستشفيات عبر سيارات الإسعاف المزوّدة بأحدث التجهيزات الطبية، وتقنية الطب الاتصالي التي تساعد الأطباء المناوبين على مدار الساعة من متابعة المرضى أثناء عملية النقل الإسعافي، وإدارة عمليات النقل الطبي من خلال غرفة عمليات مخصصة ومزودة بمنظومة اتصالات لاسلكية بسيارات الإسعاف وشاشات تتبّع الإسعافات والمرتبطة بشكل رئيسي مع مركز عمليات النقل الطبي بجازان، إضافة إلى قاعة التدريب ومناطق استراحة الموظفين.

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أمير جازان يدشّن "مركز النقل الطبي" بمستشفى بني مالك بجازان
سبق

‬دشّن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وبحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، مركز النقل الطبي بمستشفى بني مالك، والذي تم إنشاؤه بتكلفة أكثر من 500 ألف ريال كدعم من مؤسسة منصور المالكي للمواشي، ومساهمةً منهم تجاه المشاركة في تنمية القطاع الصحي وفق رؤية المملكة 2030.

وأوضح مساعد مدير عام صحة جازان الدكتور عواجي بن قاسم النعمي أن مشروع مركز النقل الطبي بمستشفى بني مالك بجازان يعدّ من المشاريع الفريدة والرائدة والأول من نوعه على مستوى صحة منطقة جازان، والذي يقدّم خدماته الطارئة لمرضى القطاع الجبلي والبالغ عددهم أكثر من 500 ألف من محافظات الدائر وفيفا والعيدابي.

وأوضح أن المركز يضم عددًا من الوحدات المزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات العالية التي تعمل على مراقبة الوضع الصحي في القطاع الجبلي كوحدة التخطيط والاستعداد للطوارئ والكوارث مرتبطة وبشكل مباشر مع المركز الرئيسي لإدارة الأزمات الصحية بمقر المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بجازان؛ إذ يضم عددًا من شاشات المراقبة على شكل مؤشرات تساعد المختصين في التنبؤ بالمشكلات قبل حدوثها، لا سمح الله، ومعالجتها قبل وقوعها من قِبل أصحاب القرار.

وأشاد "النعمي" بالكوادر الصحية المتخصصة في مجال الإسعاف والطوارئ والموجودة على مدار الساعة من أجل خدمة المرضى والعمل على نقلهم وتحويلهم بين المستشفيات عبر سيارات الإسعاف المزوّدة بأحدث التجهيزات الطبية، وتقنية الطب الاتصالي التي تساعد الأطباء المناوبين على مدار الساعة من متابعة المرضى أثناء عملية النقل الإسعافي، وإدارة عمليات النقل الطبي من خلال غرفة عمليات مخصصة ومزودة بمنظومة اتصالات لاسلكية بسيارات الإسعاف وشاشات تتبّع الإسعافات والمرتبطة بشكل رئيسي مع مركز عمليات النقل الطبي بجازان، إضافة إلى قاعة التدريب ومناطق استراحة الموظفين.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
06:33 PM

أمير جازان يدشّن "مركز النقل الطبي" بمستشفى بني مالك بجازان

بتكلفة أكثر من 500 ألف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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‬دشّن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وبحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، مركز النقل الطبي بمستشفى بني مالك، والذي تم إنشاؤه بتكلفة أكثر من 500 ألف ريال كدعم من مؤسسة منصور المالكي للمواشي، ومساهمةً منهم تجاه المشاركة في تنمية القطاع الصحي وفق رؤية المملكة 2030.

وأوضح مساعد مدير عام صحة جازان الدكتور عواجي بن قاسم النعمي أن مشروع مركز النقل الطبي بمستشفى بني مالك بجازان يعدّ من المشاريع الفريدة والرائدة والأول من نوعه على مستوى صحة منطقة جازان، والذي يقدّم خدماته الطارئة لمرضى القطاع الجبلي والبالغ عددهم أكثر من 500 ألف من محافظات الدائر وفيفا والعيدابي.

وأوضح أن المركز يضم عددًا من الوحدات المزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات العالية التي تعمل على مراقبة الوضع الصحي في القطاع الجبلي كوحدة التخطيط والاستعداد للطوارئ والكوارث مرتبطة وبشكل مباشر مع المركز الرئيسي لإدارة الأزمات الصحية بمقر المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بجازان؛ إذ يضم عددًا من شاشات المراقبة على شكل مؤشرات تساعد المختصين في التنبؤ بالمشكلات قبل حدوثها، لا سمح الله، ومعالجتها قبل وقوعها من قِبل أصحاب القرار.

وأشاد "النعمي" بالكوادر الصحية المتخصصة في مجال الإسعاف والطوارئ والموجودة على مدار الساعة من أجل خدمة المرضى والعمل على نقلهم وتحويلهم بين المستشفيات عبر سيارات الإسعاف المزوّدة بأحدث التجهيزات الطبية، وتقنية الطب الاتصالي التي تساعد الأطباء المناوبين على مدار الساعة من متابعة المرضى أثناء عملية النقل الإسعافي، وإدارة عمليات النقل الطبي من خلال غرفة عمليات مخصصة ومزودة بمنظومة اتصالات لاسلكية بسيارات الإسعاف وشاشات تتبّع الإسعافات والمرتبطة بشكل رئيسي مع مركز عمليات النقل الطبي بجازان، إضافة إلى قاعة التدريب ومناطق استراحة الموظفين.

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