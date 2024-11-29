الندوة العالمية تحفر 12 بئرًا في منطقة كوتشي بنيجيريا

الأهالي يلهجون بالدعاء للمملكة حكومة وشعبًا

حفر مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في نيجيريا 12 بئرًا في 12 قرية بمدينة كوتشي المحلية، التابعة لولاية كانوا؛ تلبية لاستغاثة سكانها الذين يجدون صعوبة ومشقة في الحصول على المياه النقية الصالحة للشرب.

وذكر مدير مكتب الندوة، هشام عبدالسلام، أن هذه القرى تبعد عن العاصمة مسافة ساعتين، وتعاني من جفاف شديد، ويتعذر لقاطنيها الحصول على المياه إلا من مناطق بعيدة ومن لم يجد وسيلة للتنقل كالدواب وغيرها يحرم من المياه.

من جانبهم ثمن الأهالي مبادرة الندوة الإنسانية، وعبروا عن فرحتهم الغامرة بهذه الآبار ورفعوا أكف الضراعة إلى الله أن يديم على المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا أمنها ورخاءها لما بذلته وتبذله من أعمال إنسانية وإغاثية لبلادهم وللمحتاجين في مختلف بقاع العالم.