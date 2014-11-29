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"مرور مكة" يضبط قائد حافلة يتنقل بين المسارات ولا يلتزم بالمسارات

تم إحالته إلى "هيئة الجزاءات المرورية"

ضبطت إدارة مرور العاصمة المقدسة، وفي وقت قياسي، قائد حافلة وأحالته إلى هيئة المخالفات والجزاءات المرورية، تفاعلاً مع "سبق".

وكان قائد الحافلة، والتي تتبع لإحدى الجهات الخدماتية في العاصمة المقدسة، يقود الحافلة بسرعة عالية، ويتنقل بين المسارات، ويسير في أقصى المسار الأيسر على الرغم من خلو المسار الخاص بالحافلات من المركبات، مخالفًا بذلك تعليمات المرور بوجوب التزام الحافلات بالقيادة في أقصى المسار الأيمن.

وتجاوبت إدارة مرور العاصمة المقدسة مع "سبق"، بعد توثيق المخالفات بمقطع فيديو، وضبطت قائد الحافلة، وطبقت بحقه الأنظمة المرورية في مثل تلك المخالفات.

المرور المرور السعودي مخالفة مرورية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مرور مكة" يضبط قائد حافلة يتنقل بين المسارات ولا يلتزم بالمسارات
سبق

ضبطت إدارة مرور العاصمة المقدسة، وفي وقت قياسي، قائد حافلة وأحالته إلى هيئة المخالفات والجزاءات المرورية، تفاعلاً مع "سبق".

وكان قائد الحافلة، والتي تتبع لإحدى الجهات الخدماتية في العاصمة المقدسة، يقود الحافلة بسرعة عالية، ويتنقل بين المسارات، ويسير في أقصى المسار الأيسر على الرغم من خلو المسار الخاص بالحافلات من المركبات، مخالفًا بذلك تعليمات المرور بوجوب التزام الحافلات بالقيادة في أقصى المسار الأيمن.

وتجاوبت إدارة مرور العاصمة المقدسة مع "سبق"، بعد توثيق المخالفات بمقطع فيديو، وضبطت قائد الحافلة، وطبقت بحقه الأنظمة المرورية في مثل تلك المخالفات.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
12:12 AM

"مرور مكة" يضبط قائد حافلة يتنقل بين المسارات ولا يلتزم بالمسارات

تم إحالته إلى "هيئة الجزاءات المرورية"

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
99

ضبطت إدارة مرور العاصمة المقدسة، وفي وقت قياسي، قائد حافلة وأحالته إلى هيئة المخالفات والجزاءات المرورية، تفاعلاً مع "سبق".

وكان قائد الحافلة، والتي تتبع لإحدى الجهات الخدماتية في العاصمة المقدسة، يقود الحافلة بسرعة عالية، ويتنقل بين المسارات، ويسير في أقصى المسار الأيسر على الرغم من خلو المسار الخاص بالحافلات من المركبات، مخالفًا بذلك تعليمات المرور بوجوب التزام الحافلات بالقيادة في أقصى المسار الأيمن.

وتجاوبت إدارة مرور العاصمة المقدسة مع "سبق"، بعد توثيق المخالفات بمقطع فيديو، وضبطت قائد الحافلة، وطبقت بحقه الأنظمة المرورية في مثل تلك المخالفات.

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