النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ هيئة عقارات الدولة: الميزانية تبرهن على نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي وفق "رؤية 2030"

أشاد بالرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد

قال إحسان بافقيه، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إن ميزانية السعودية للعام 2021، وما تضمنته من أرقام وبيانات، جسدت متانة الاقتصاد السعودي، ونجاعة السياسات المالية والاقتصادية التي تطبقها حكومة خادم الحرمين الشريفين نحو تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، من خلال رفع كفاءة الإنفاق، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة، ودعم المحتوى المحلي.

وأشار إلى القرارات الرشيدة والحكيمة في إقرار حزم التحفيز نحو القطاعات المتضررة من جائحة كورونا؛ ما أسهم في التعافي الاقتصادي السريع واللافت في معدلات النمو والتوظيف مقارنة مع اقتصاديات دول أخرى، بما فيها دول مجموعة العشرين.

وقال بافقيه إن ميزانية السعودية لهذا العام تبرهن على نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز النمو وفق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ رغم التحديات الجسام التي شهدتها اقتصادات العالم أجمع.

وأشاد بالرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في مواصلة الإنفاق السخي على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها السعودية، واعتزام صندوق الاستثمارات العامة ضخ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي في الأعوام المقبلة؛ ما يبشر بمستقبل اقتصادي واعد ومزدهر لهذه البلاد المباركة. داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها وأمنها وازدهارها.

ميزانية 2021

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محافظ هيئة عقارات الدولة: الميزانية تبرهن على نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي وفق "رؤية 2030"
سبق

قال إحسان بافقيه، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إن ميزانية السعودية للعام 2021، وما تضمنته من أرقام وبيانات، جسدت متانة الاقتصاد السعودي، ونجاعة السياسات المالية والاقتصادية التي تطبقها حكومة خادم الحرمين الشريفين نحو تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، من خلال رفع كفاءة الإنفاق، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة، ودعم المحتوى المحلي.

وأشار إلى القرارات الرشيدة والحكيمة في إقرار حزم التحفيز نحو القطاعات المتضررة من جائحة كورونا؛ ما أسهم في التعافي الاقتصادي السريع واللافت في معدلات النمو والتوظيف مقارنة مع اقتصاديات دول أخرى، بما فيها دول مجموعة العشرين.

وقال بافقيه إن ميزانية السعودية لهذا العام تبرهن على نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز النمو وفق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ رغم التحديات الجسام التي شهدتها اقتصادات العالم أجمع.

وأشاد بالرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في مواصلة الإنفاق السخي على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها السعودية، واعتزام صندوق الاستثمارات العامة ضخ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي في الأعوام المقبلة؛ ما يبشر بمستقبل اقتصادي واعد ومزدهر لهذه البلاد المباركة. داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها وأمنها وازدهارها.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
11:33 PM
اخر تعديل
16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
04:16 AM

محافظ هيئة عقارات الدولة: الميزانية تبرهن على نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي وفق "رؤية 2030"

أشاد بالرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
1,673

قال إحسان بافقيه، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إن ميزانية السعودية للعام 2021، وما تضمنته من أرقام وبيانات، جسدت متانة الاقتصاد السعودي، ونجاعة السياسات المالية والاقتصادية التي تطبقها حكومة خادم الحرمين الشريفين نحو تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، من خلال رفع كفاءة الإنفاق، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة، ودعم المحتوى المحلي.

وأشار إلى القرارات الرشيدة والحكيمة في إقرار حزم التحفيز نحو القطاعات المتضررة من جائحة كورونا؛ ما أسهم في التعافي الاقتصادي السريع واللافت في معدلات النمو والتوظيف مقارنة مع اقتصاديات دول أخرى، بما فيها دول مجموعة العشرين.

وقال بافقيه إن ميزانية السعودية لهذا العام تبرهن على نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز النمو وفق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ رغم التحديات الجسام التي شهدتها اقتصادات العالم أجمع.

وأشاد بالرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في مواصلة الإنفاق السخي على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها السعودية، واعتزام صندوق الاستثمارات العامة ضخ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي في الأعوام المقبلة؛ ما يبشر بمستقبل اقتصادي واعد ومزدهر لهذه البلاد المباركة. داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها وأمنها وازدهارها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,620
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,577
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,591
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,059

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة