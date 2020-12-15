محافظ هيئة عقارات الدولة: الميزانية تبرهن على نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي وفق "رؤية 2030"

أشاد بالرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد

قال إحسان بافقيه، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إن ميزانية السعودية للعام 2021، وما تضمنته من أرقام وبيانات، جسدت متانة الاقتصاد السعودي، ونجاعة السياسات المالية والاقتصادية التي تطبقها حكومة خادم الحرمين الشريفين نحو تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، من خلال رفع كفاءة الإنفاق، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة، ودعم المحتوى المحلي.

وأشار إلى القرارات الرشيدة والحكيمة في إقرار حزم التحفيز نحو القطاعات المتضررة من جائحة كورونا؛ ما أسهم في التعافي الاقتصادي السريع واللافت في معدلات النمو والتوظيف مقارنة مع اقتصاديات دول أخرى، بما فيها دول مجموعة العشرين.

وقال بافقيه إن ميزانية السعودية لهذا العام تبرهن على نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز النمو وفق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ رغم التحديات الجسام التي شهدتها اقتصادات العالم أجمع.

وأشاد بالرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في مواصلة الإنفاق السخي على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها السعودية، واعتزام صندوق الاستثمارات العامة ضخ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي في الأعوام المقبلة؛ ما يبشر بمستقبل اقتصادي واعد ومزدهر لهذه البلاد المباركة. داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها وأمنها وازدهارها.