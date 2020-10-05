النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 379 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 570 خلال الـ24 ساعة الماضية

"العويسى" يشكر القيادة على  تعيينه رئيسًا لهيئة الهلال الأحمر

أكد استمراره للارتقاء بالخدمات الإسعافية

رفع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور محمد جلال العويسى، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على الموافقة السامية الكريمة لتعيينه رئيسًا لهيئة الهلال الأحمر السعودي.

وأعرب الدكتور "العويسى" عن تقديره لوزير الصحة، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، الدكتور توفيق الربيعة، وكل أعضاء مجلس الإدارة على الثقة الكريمة بترشيحه لتولي مهام رئاسة الهيئة.

وأكد سعيه لتحقيق تطلعات رؤية القيادة الرشيدة في استمرار الجهود الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الإسعافية في المملكة وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الكيان الإنساني الكبير.

ونوه رئيس الهيئة، بالدعم الكبير الذي تتلقاه هيئة الهلال الأحمر السعودي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن منسوبي الهيئة سيبذلون قصارى جهدهم في الرقي بخدمات هذا الصرح الإنساني في ظل ما تملكه الهيئة من بنية تحتية ستساهم، بإذن الله، في تحسين جودة الخدمة الإسعافية، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التوعوية والتدريبية.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"العويسى" يشكر القيادة على  تعيينه رئيسًا لهيئة الهلال الأحمر
سبق

رفع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور محمد جلال العويسى، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على الموافقة السامية الكريمة لتعيينه رئيسًا لهيئة الهلال الأحمر السعودي.

وأعرب الدكتور "العويسى" عن تقديره لوزير الصحة، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، الدكتور توفيق الربيعة، وكل أعضاء مجلس الإدارة على الثقة الكريمة بترشيحه لتولي مهام رئاسة الهيئة.

وأكد سعيه لتحقيق تطلعات رؤية القيادة الرشيدة في استمرار الجهود الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الإسعافية في المملكة وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الكيان الإنساني الكبير.

ونوه رئيس الهيئة، بالدعم الكبير الذي تتلقاه هيئة الهلال الأحمر السعودي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن منسوبي الهيئة سيبذلون قصارى جهدهم في الرقي بخدمات هذا الصرح الإنساني في ظل ما تملكه الهيئة من بنية تحتية ستساهم، بإذن الله، في تحسين جودة الخدمة الإسعافية، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التوعوية والتدريبية.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
05:10 PM

"العويسى" يشكر القيادة على  تعيينه رئيسًا لهيئة الهلال الأحمر

أكد استمراره للارتقاء بالخدمات الإسعافية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
94

رفع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور محمد جلال العويسى، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على الموافقة السامية الكريمة لتعيينه رئيسًا لهيئة الهلال الأحمر السعودي.

وأعرب الدكتور "العويسى" عن تقديره لوزير الصحة، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، الدكتور توفيق الربيعة، وكل أعضاء مجلس الإدارة على الثقة الكريمة بترشيحه لتولي مهام رئاسة الهيئة.

وأكد سعيه لتحقيق تطلعات رؤية القيادة الرشيدة في استمرار الجهود الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الإسعافية في المملكة وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الكيان الإنساني الكبير.

ونوه رئيس الهيئة، بالدعم الكبير الذي تتلقاه هيئة الهلال الأحمر السعودي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن منسوبي الهيئة سيبذلون قصارى جهدهم في الرقي بخدمات هذا الصرح الإنساني في ظل ما تملكه الهيئة من بنية تحتية ستساهم، بإذن الله، في تحسين جودة الخدمة الإسعافية، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التوعوية والتدريبية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,634
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,291
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,472
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,121

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة