"الأرصاد" ينبّه الباحة وعسير.. سحب رعدية وعوالق ترابية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن عوالق ترابية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: بيشة وتثليث وطريب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ١ مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن عوالق ترابية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: بيشة وتثليث وطريب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ١ مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن عوالق ترابية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: بيشة وتثليث وطريب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ١ مساءً.