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"برنت" يسجّل انخفاضًا يعادل 0,05% صباح اليوم

تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بما يعادل 0,05 %.

وتراجع مزيج برنت عند الساعة 0800 بتوقيت غرينتش بمقدار 2 سنت الى 42,48 دولاراً أمريكياً للبرميل.

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0,12 % أو ما يعادل 5 سنت، عند 40,59 دولاراً أمريكيا للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"برنت" يسجّل انخفاضًا يعادل 0,05% صباح اليوم
سبق

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بما يعادل 0,05 %.

وتراجع مزيج برنت عند الساعة 0800 بتوقيت غرينتش بمقدار 2 سنت الى 42,48 دولاراً أمريكياً للبرميل.

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0,12 % أو ما يعادل 5 سنت، عند 40,59 دولاراً أمريكيا للبرميل.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
02:07 PM

"برنت" يسجّل انخفاضًا يعادل 0,05% صباح اليوم

تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بما يعادل 0,05 %.

وتراجع مزيج برنت عند الساعة 0800 بتوقيت غرينتش بمقدار 2 سنت الى 42,48 دولاراً أمريكياً للبرميل.

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0,12 % أو ما يعادل 5 سنت، عند 40,59 دولاراً أمريكيا للبرميل.

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