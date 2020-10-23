"برنت" يسجّل انخفاضًا يعادل 0,05% صباح اليوم
تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بما يعادل 0,05 %.
وتراجع مزيج برنت عند الساعة 0800 بتوقيت غرينتش بمقدار 2 سنت الى 42,48 دولاراً أمريكياً للبرميل.
كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0,12 % أو ما يعادل 5 سنت، عند 40,59 دولاراً أمريكيا للبرميل.
النفط
أسعار النفط
"برنت" يسجّل انخفاضًا يعادل 0,05% صباح اليوم
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-10-23
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بما يعادل 0,05 %.
وتراجع مزيج برنت عند الساعة 0800 بتوقيت غرينتش بمقدار 2 سنت الى 42,48 دولاراً أمريكياً للبرميل.
كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0,12 % أو ما يعادل 5 سنت، عند 40,59 دولاراً أمريكيا للبرميل.
23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
02:07 PM
"برنت" يسجّل انخفاضًا يعادل 0,05% صباح اليوم
تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بما يعادل 0,05 %.
وتراجع مزيج برنت عند الساعة 0800 بتوقيت غرينتش بمقدار 2 سنت الى 42,48 دولاراً أمريكياً للبرميل.
كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0,12 % أو ما يعادل 5 سنت، عند 40,59 دولاراً أمريكيا للبرميل.