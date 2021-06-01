النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيسا " فيفا " والآسيوي يهنئان الهلال.. بمناسبة تتويجه بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاباً من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "جياني إنفانتينو" عبر من خلاله عن تهنئته لنادي الهلال بمناسبة تتويجه بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2020-2021.

وأكد رئيس "فيفا" في خطابه أن هذا اللقب يعد نتاجاً للعمل الجاد والالتزام من جانب نادي الهلال لاعبين وإداريين، متمنياً لهم التوفيق ومواصلة العمل بروح الفريق.

ووجه إنفانتينو الشكر لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل وإلى منسوبي الاتحاد السعودي على مساهمتهم في تطوير وازدهار كرة القدم السعودية في السنوات الأخيرة.

من جانب آخر تلقى المسحل، رسالة مماثلة من رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة وجه من خلالها تهنئة لنادي الهلال.

وذكر رئيس الاتحاد الآسيوي في رسالته أن هذا الإنجاز يجسد العطاء السخي لنادي الهلال طوال الموسم، كما يعكس روح التفاني التي ميزت أداء الفريق وصولاً إلى تحقيق اللقب الكبير.

وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي في ختام رسالته عن تمنياته لرئيس الاتحاد السعودي بالتوفيق في خدمة منظومة كرة القدم في المملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
رئيسا " فيفا " والآسيوي يهنئان الهلال.. بمناسبة تتويجه بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان
سبق

تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاباً من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "جياني إنفانتينو" عبر من خلاله عن تهنئته لنادي الهلال بمناسبة تتويجه بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2020-2021.

وأكد رئيس "فيفا" في خطابه أن هذا اللقب يعد نتاجاً للعمل الجاد والالتزام من جانب نادي الهلال لاعبين وإداريين، متمنياً لهم التوفيق ومواصلة العمل بروح الفريق.

ووجه إنفانتينو الشكر لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل وإلى منسوبي الاتحاد السعودي على مساهمتهم في تطوير وازدهار كرة القدم السعودية في السنوات الأخيرة.

من جانب آخر تلقى المسحل، رسالة مماثلة من رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة وجه من خلالها تهنئة لنادي الهلال.

وذكر رئيس الاتحاد الآسيوي في رسالته أن هذا الإنجاز يجسد العطاء السخي لنادي الهلال طوال الموسم، كما يعكس روح التفاني التي ميزت أداء الفريق وصولاً إلى تحقيق اللقب الكبير.

وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي في ختام رسالته عن تمنياته لرئيس الاتحاد السعودي بالتوفيق في خدمة منظومة كرة القدم في المملكة العربية السعودية.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
07:52 PM

رئيسا " فيفا " والآسيوي يهنئان الهلال.. بمناسبة تتويجه بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
182

تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاباً من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "جياني إنفانتينو" عبر من خلاله عن تهنئته لنادي الهلال بمناسبة تتويجه بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2020-2021.

وأكد رئيس "فيفا" في خطابه أن هذا اللقب يعد نتاجاً للعمل الجاد والالتزام من جانب نادي الهلال لاعبين وإداريين، متمنياً لهم التوفيق ومواصلة العمل بروح الفريق.

ووجه إنفانتينو الشكر لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل وإلى منسوبي الاتحاد السعودي على مساهمتهم في تطوير وازدهار كرة القدم السعودية في السنوات الأخيرة.

من جانب آخر تلقى المسحل، رسالة مماثلة من رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة وجه من خلالها تهنئة لنادي الهلال.

وذكر رئيس الاتحاد الآسيوي في رسالته أن هذا الإنجاز يجسد العطاء السخي لنادي الهلال طوال الموسم، كما يعكس روح التفاني التي ميزت أداء الفريق وصولاً إلى تحقيق اللقب الكبير.

وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي في ختام رسالته عن تمنياته لرئيس الاتحاد السعودي بالتوفيق في خدمة منظومة كرة القدم في المملكة العربية السعودية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,234
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,849
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,788
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,470

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة