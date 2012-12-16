"أخضر الصالات" يختتم "معسكر القاهرة" ويعود لأرض الوطن

استمر 15 يومًا في إطار استعداداته للاستحقاقات الخليجية والآسيوية المقبلة

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، معسكره التدريبي في القاهرة، والذي استمر 15 يومًا، في إطار استعداداته وتحضيراته للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية المقبلة.

وكان "أخضر الصالات" خاض أمس، مناورة ودية مع فريق البنك الأهلي المصري لكرة قدم الصالات، انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 7-5، سُجلت عن طريق محسن فقيهي (هدفين) ومنصور الزهراني وفرحان الأسمري وعمر الدبل وعبدالإله العتيبي ونواف العروان.

وشهدت المناورة الودية خروج اللاعب فيصل السلطان متأثرًا بالإصابة، إذ سيجري مزيدًا من الفحوصات؛ لمعرفة نوع الإصابة التي تعرض لها في الركبة والفترة الزمنية للفترة العلاجية والتأهيلية وعودته مجددًا لممارسة كرة القدم.

من جهة أخرى، كرّم مدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر السعدي، بحضور المدير الفني (الإسباني) أندرو بلازا ومدير للمنتخب عبدالرحمن الرماح، الثنائي سلطان الدحيم وعبدالله مغربي نظير حصولهما على جائزة التميز التي وضعتها إدارة المنتخب؛ بهدف تحفيز وتشجيع اللاعبين على تقديم المزيد في جميع المشاركات والاستحقاقات.

وبذلك يختتم "أخضر الصالات" معسكره التدريبي بعد أن خاض أربع مباريات ودية مع فرق مستقبل الوطن وميت عقبة والإعلاميين والبنك الأهلي، حقق الانتصار فيها جميعها، مع تقديم مستويات متصاعدة نالت رضا الجهاز الفني للمنتخب بقيادة (الإسباني) أندرو بلازا، الذي وصف هذا المعسكر بالناجح؛ لما تحقق فيه من فوائد فنية كبيرة.