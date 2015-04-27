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الباحة.. أمطار وضباب يغلقان عقبة طريق الملك خالد

"المرور" يوجّه تحذيرات من تدني الرؤية أثناء القيادة

أغلقت الجهات المرورية عقبة طريق الملك خالد احترازياً؛ بسبب الأمطار، ووجود عوائق.

وتشهد منطقة الباحة ومحافظاتها، حالياً، هطول أمطار غزيرة مع موجة ضباب كثيفة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية في بعض المواقع.

ودعا "مرور الباحة" قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الباحة.. أمطار وضباب يغلقان عقبة طريق الملك خالد
سبق

أغلقت الجهات المرورية عقبة طريق الملك خالد احترازياً؛ بسبب الأمطار، ووجود عوائق.

وتشهد منطقة الباحة ومحافظاتها، حالياً، هطول أمطار غزيرة مع موجة ضباب كثيفة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية في بعض المواقع.

ودعا "مرور الباحة" قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
05:46 PM

الباحة.. أمطار وضباب يغلقان عقبة طريق الملك خالد

"المرور" يوجّه تحذيرات من تدني الرؤية أثناء القيادة

A A A
عبدالعزيز الشهري - الرياض
0
2,517

أغلقت الجهات المرورية عقبة طريق الملك خالد احترازياً؛ بسبب الأمطار، ووجود عوائق.

وتشهد منطقة الباحة ومحافظاتها، حالياً، هطول أمطار غزيرة مع موجة ضباب كثيفة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية في بعض المواقع.

ودعا "مرور الباحة" قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء.

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