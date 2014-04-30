طعنة سكين في الصدر تُدخل شاباً "سعود الطبية" .. استنفار طبي ينتهي بإنقاذ

حضر إلى قسم الطوارئ يعاني نزيفاً شديداً وتمّ أخذه فوراً لغرفة العمليات

أنقذ فريق طبي متخصّص في جراحة الإصابات بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض، شاباً عشرينياً تعرَّض إلى طعنة بالسكين أسفل صدره.

وأوضح استشاري جراحة الإصابات الدكتور شرف الدين شودري؛ أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ وهو يعاني نزيفاً شديداً في الصدر نتيجة الطعنة؛ حيث استنفر الطاقم الطبي لاستقباله وإنقاذه، وأخذه بشكل مباشر إلى غرفة العمليات.

وأضاف: "تمّ إجراء عملية لفتح الصدر لإيقاف النزيف، وتكللت العملية بالنجاح، والمريض بحالة صحية مستقرة".

يُذكر أن مركز الإصابات بالمدينة يعمل فيه فريق مؤهل ومتكامل بمعايير عالمية تضمن التعامل مع مختلف أنواع الإصابات الحرجة عالية الخطورة.