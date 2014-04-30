النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طعنة سكين في الصدر تُدخل شاباً "سعود الطبية" .. استنفار طبي ينتهي بإنقاذ

حضر إلى قسم الطوارئ يعاني نزيفاً شديداً وتمّ أخذه فوراً لغرفة العمليات

أنقذ فريق طبي متخصّص في جراحة الإصابات بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض، شاباً عشرينياً تعرَّض إلى طعنة بالسكين أسفل صدره.

وأوضح استشاري جراحة الإصابات الدكتور شرف الدين شودري؛ أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ وهو يعاني نزيفاً شديداً في الصدر نتيجة الطعنة؛ حيث استنفر الطاقم الطبي لاستقباله وإنقاذه، وأخذه بشكل مباشر إلى غرفة العمليات.

وأضاف: "تمّ إجراء عملية لفتح الصدر لإيقاف النزيف، وتكللت العملية بالنجاح، والمريض بحالة صحية مستقرة".

يُذكر أن مركز الإصابات بالمدينة يعمل فيه فريق مؤهل ومتكامل بمعايير عالمية تضمن التعامل مع مختلف أنواع الإصابات الحرجة عالية الخطورة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طعنة سكين في الصدر تُدخل شاباً "سعود الطبية" .. استنفار طبي ينتهي بإنقاذ
سبق

أنقذ فريق طبي متخصّص في جراحة الإصابات بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض، شاباً عشرينياً تعرَّض إلى طعنة بالسكين أسفل صدره.

وأوضح استشاري جراحة الإصابات الدكتور شرف الدين شودري؛ أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ وهو يعاني نزيفاً شديداً في الصدر نتيجة الطعنة؛ حيث استنفر الطاقم الطبي لاستقباله وإنقاذه، وأخذه بشكل مباشر إلى غرفة العمليات.

وأضاف: "تمّ إجراء عملية لفتح الصدر لإيقاف النزيف، وتكللت العملية بالنجاح، والمريض بحالة صحية مستقرة".

يُذكر أن مركز الإصابات بالمدينة يعمل فيه فريق مؤهل ومتكامل بمعايير عالمية تضمن التعامل مع مختلف أنواع الإصابات الحرجة عالية الخطورة.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
10:08 AM

طعنة سكين في الصدر تُدخل شاباً "سعود الطبية" .. استنفار طبي ينتهي بإنقاذ

حضر إلى قسم الطوارئ يعاني نزيفاً شديداً وتمّ أخذه فوراً لغرفة العمليات

A A A
بدر الجبل - تبوك
4
8,029

أنقذ فريق طبي متخصّص في جراحة الإصابات بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض، شاباً عشرينياً تعرَّض إلى طعنة بالسكين أسفل صدره.

وأوضح استشاري جراحة الإصابات الدكتور شرف الدين شودري؛ أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ وهو يعاني نزيفاً شديداً في الصدر نتيجة الطعنة؛ حيث استنفر الطاقم الطبي لاستقباله وإنقاذه، وأخذه بشكل مباشر إلى غرفة العمليات.

وأضاف: "تمّ إجراء عملية لفتح الصدر لإيقاف النزيف، وتكللت العملية بالنجاح، والمريض بحالة صحية مستقرة".

يُذكر أن مركز الإصابات بالمدينة يعمل فيه فريق مؤهل ومتكامل بمعايير عالمية تضمن التعامل مع مختلف أنواع الإصابات الحرجة عالية الخطورة.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,222
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,954
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,121
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,231

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني
حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة