أتربة وأمطار.. تنبيه من "الأرصاد" للرياض: حالة تستمر حتى 10 مساء
قال :تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتشمل الدرعية والمزاحمية ورماح
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا للعاصمة الرياض من حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية، تشمل: (الخرج، والدرعية، والعاصمة الرياض، والقويعية، والمزاحمية، ورماح).
وبيّن "الوطني للأرصاد" أن الحالة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى 10 مساء.
المركز الوطني للأرصاد
الرياض
أتربة وأمطار.. تنبيه من "الأرصاد" للرياض: حالة تستمر حتى 10 مساء
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-04-13
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا للعاصمة الرياض من حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية، تشمل: (الخرج، والدرعية، والعاصمة الرياض، والقويعية، والمزاحمية، ورماح).
وبيّن "الوطني للأرصاد" أن الحالة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى 10 مساء.
13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
09:08 PM
اخر تعديل
13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
09:20 PM
أتربة وأمطار.. تنبيه من "الأرصاد" للرياض: حالة تستمر حتى 10 مساء
قال :تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتشمل الدرعية والمزاحمية ورماح
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا للعاصمة الرياض من حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية، تشمل: (الخرج، والدرعية، والعاصمة الرياض، والقويعية، والمزاحمية، ورماح).
وبيّن "الوطني للأرصاد" أن الحالة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى 10 مساء.