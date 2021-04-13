أتربة وأمطار.. تنبيه من "الأرصاد" للرياض: حالة تستمر حتى 10 مساء

قال :تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتشمل الدرعية والمزاحمية ورماح

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا للعاصمة الرياض من حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية، تشمل: (الخرج، والدرعية، والعاصمة الرياض، والقويعية، والمزاحمية، ورماح).

وبيّن "الوطني للأرصاد" أن الحالة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى 10 مساء.