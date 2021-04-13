النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أتربة وأمطار.. تنبيه من "الأرصاد" للرياض: حالة تستمر حتى 10 مساء

قال :تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتشمل الدرعية والمزاحمية ورماح

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا للعاصمة الرياض من حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية، تشمل: (الخرج، والدرعية، والعاصمة الرياض، والقويعية، والمزاحمية، ورماح).

وبيّن "الوطني للأرصاد" أن الحالة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى 10 مساء.

المركز الوطني للأرصاد الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أتربة وأمطار.. تنبيه من "الأرصاد" للرياض: حالة تستمر حتى 10 مساء
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا للعاصمة الرياض من حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية، تشمل: (الخرج، والدرعية، والعاصمة الرياض، والقويعية، والمزاحمية، ورماح).

وبيّن "الوطني للأرصاد" أن الحالة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى 10 مساء.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
09:08 PM
اخر تعديل
13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
09:20 PM

أتربة وأمطار.. تنبيه من "الأرصاد" للرياض: حالة تستمر حتى 10 مساء

قال :تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتشمل الدرعية والمزاحمية ورماح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
233

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا للعاصمة الرياض من حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية، تشمل: (الخرج، والدرعية، والعاصمة الرياض، والقويعية، والمزاحمية، ورماح).

وبيّن "الوطني للأرصاد" أن الحالة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى 10 مساء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,092
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,020
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,287
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,374

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة