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التعادل سيد الموقف في مواجهة الفيصلي والتعاون

حسم التعادل الإيجابي هدف لهدف مواجهة الفيصلي وضيفه التعاون؛ ليواصل الأخير مسلسل عزوفه عن تحقيق أي انتصار إلى الآن في الدوري، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في افتتاح مباريات اليوم الجمعة من الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده إلى 11 نقطة بالمركز التاسع، فيما أضاف التعاون نقطة لرصيده الذي أصبح 4 نقاط بالمركز السادس عشر (الأخير).

بدأ اللقاء سريعًا من قِبل الفريقين، ولم يمهل التعاون نظيره سوى (11) دقيقة حتى افتتح التسجيل حينما مرر كاكو تمريرة بينية إلى زميله سميحان النابت الذي هيأ الكرة لنفسه قبل أن يطلق قذيفة صاروخية من على مشارف منطقة الجزاء، عجز الحارس أحمد الكسار عن التصدي لها.

وقبل دخول الفريقين إلى الاستراحة نجح البرازيلي جيليرمي أوجستو في تعديل النتيجة لأصحاب الضيافة في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول من علامة الجزاء، احتسبها الحكم محمد إسماعيل إثر عرقلة رومان أمالفيتانو داخل منطقة الجزاء.

وبادر التعاون للهجوم في الشوط الثاني؛ وتمكن من تسجيل هدف التقدم الثاني بعد مرور 11 دقيقة على الانطلاقة بعدما أرسل طارق عبدالله تمريرة عرضية، ارتقى لها سيدريك أميسي، وحولها برأسه في المرمى.

وقبل غروب شمس المباراة بدقيقة نجح الفيصلي بتعديل النتيجة مجددًا عن طريق رومان أمالفيتانو بعد أن تابع تسديدة محمد الصيعري التي ردها القائم في الشباك، وذلك عند الدقيقة الـ89.

الفيصلي التعاون الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التعادل سيد الموقف في مواجهة الفيصلي والتعاون
سبق

حسم التعادل الإيجابي هدف لهدف مواجهة الفيصلي وضيفه التعاون؛ ليواصل الأخير مسلسل عزوفه عن تحقيق أي انتصار إلى الآن في الدوري، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في افتتاح مباريات اليوم الجمعة من الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده إلى 11 نقطة بالمركز التاسع، فيما أضاف التعاون نقطة لرصيده الذي أصبح 4 نقاط بالمركز السادس عشر (الأخير).

بدأ اللقاء سريعًا من قِبل الفريقين، ولم يمهل التعاون نظيره سوى (11) دقيقة حتى افتتح التسجيل حينما مرر كاكو تمريرة بينية إلى زميله سميحان النابت الذي هيأ الكرة لنفسه قبل أن يطلق قذيفة صاروخية من على مشارف منطقة الجزاء، عجز الحارس أحمد الكسار عن التصدي لها.

وقبل دخول الفريقين إلى الاستراحة نجح البرازيلي جيليرمي أوجستو في تعديل النتيجة لأصحاب الضيافة في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول من علامة الجزاء، احتسبها الحكم محمد إسماعيل إثر عرقلة رومان أمالفيتانو داخل منطقة الجزاء.

وبادر التعاون للهجوم في الشوط الثاني؛ وتمكن من تسجيل هدف التقدم الثاني بعد مرور 11 دقيقة على الانطلاقة بعدما أرسل طارق عبدالله تمريرة عرضية، ارتقى لها سيدريك أميسي، وحولها برأسه في المرمى.

وقبل غروب شمس المباراة بدقيقة نجح الفيصلي بتعديل النتيجة مجددًا عن طريق رومان أمالفيتانو بعد أن تابع تسديدة محمد الصيعري التي ردها القائم في الشباك، وذلك عند الدقيقة الـ89.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
08:14 PM
اخر تعديل
23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
01:16 AM

التعادل سيد الموقف في مواجهة الفيصلي والتعاون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حسم التعادل الإيجابي هدف لهدف مواجهة الفيصلي وضيفه التعاون؛ ليواصل الأخير مسلسل عزوفه عن تحقيق أي انتصار إلى الآن في الدوري، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في افتتاح مباريات اليوم الجمعة من الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده إلى 11 نقطة بالمركز التاسع، فيما أضاف التعاون نقطة لرصيده الذي أصبح 4 نقاط بالمركز السادس عشر (الأخير).

بدأ اللقاء سريعًا من قِبل الفريقين، ولم يمهل التعاون نظيره سوى (11) دقيقة حتى افتتح التسجيل حينما مرر كاكو تمريرة بينية إلى زميله سميحان النابت الذي هيأ الكرة لنفسه قبل أن يطلق قذيفة صاروخية من على مشارف منطقة الجزاء، عجز الحارس أحمد الكسار عن التصدي لها.

وقبل دخول الفريقين إلى الاستراحة نجح البرازيلي جيليرمي أوجستو في تعديل النتيجة لأصحاب الضيافة في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول من علامة الجزاء، احتسبها الحكم محمد إسماعيل إثر عرقلة رومان أمالفيتانو داخل منطقة الجزاء.

وبادر التعاون للهجوم في الشوط الثاني؛ وتمكن من تسجيل هدف التقدم الثاني بعد مرور 11 دقيقة على الانطلاقة بعدما أرسل طارق عبدالله تمريرة عرضية، ارتقى لها سيدريك أميسي، وحولها برأسه في المرمى.

وقبل غروب شمس المباراة بدقيقة نجح الفيصلي بتعديل النتيجة مجددًا عن طريق رومان أمالفيتانو بعد أن تابع تسديدة محمد الصيعري التي ردها القائم في الشباك، وذلك عند الدقيقة الـ89.

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